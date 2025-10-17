Prosegue la collaborazione tra Austrian Airlines e Manner

Austrian Airlines informa: “Amato dagli ospiti, spesso discusso con passione in occasione di cambiamenti, e parte integrante della rinomata ospitalità di Austrian Airlines e del fascino austriaco inconfondibile: il dolce servito poco prima dell’atterraggio su ogni volo Austrian. Introdotto di recente e già molto amato dagli ospiti austriaci e stranieri: l'”Austria Mozartkugel” di Manner“.

“L’ospitalità austriaca è molto più di uno slogan per noi: è qualcosa che viviamo e respiriamo in ogni ambito. Soprattutto quando si tratta della nostra offerta culinaria, che selezioniamo con grande cura”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines. “Manner, naturalmente, non è una novità nel nostro menu di bordo: la classica “Mannerschnitte” è uno dei piatti più venduti nella nostra Austrian Melangerie. Poter ora deliziare i nostri ospiti con uno dei Mozartkugel più tradizionali, prodotto interamente in Austria dagli esperti di Manner, è un meraviglioso passo avanti”.

Anche Dieter Messner, CEO di Manner, è soddisfatto della partnership: “Ogni Austria Mozartkugel è prodotto con grande cura e competenza presso il nostro stabilimento di Wolkersdorf, vicino a Vienna, ed è 100% made in Austria. Siamo particolarmente lieti che i passeggeri di Austrian Airlines in tutto il mondo possano ora godere di questo autentico momento di piacere austriaco”.

“L’Austria Mozartkugel vola in tutto il mondo con Austrian Airlines solo da poche settimane, eppure il feedback degli ospiti austriaci e internazionali è stato estremamente positivo. Il personale di bordo segnala un’elevata domanda e un forte interesse per la dolce delizia di Manner. Grazie a un accordo di cooperazione di un anno che prevede la consegna di 12 milioni di Austria Mozartkugel, il rifornimento non sarà un problema a breve.

Il design distintivo dell’Austria Mozartkugel, con una piccola base piatta, è particolarmente pratico per il personale di bordo: impedisce ai cioccolatini di cadere dai tavolini.

L’Austria Mozartkugel di Manner è una delle varietà di Mozartkugel più antiche d’Austria, nota per il suo alto contenuto di marzapane, il sapore inconfondibile e la caratteristica forma con una piccola base.

È stata originariamente creata e perfezionata dalla manifattura di cioccolato Victor Schmidt, che fa parte del Gruppo Manner dal 2000. Oggi la produzione avviene in Wolkersdorf, Bassa Austria, con la stessa attenzione ai dettagli e gli elevati standard qualitativi che da sempre caratterizzano il marchio”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)