IndiGo effettua un ordine fermo per 30 ulteriori A350-900

IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana, ha finalizzato un impegno per 30 aeromobili Airbus A350, convertendo un memorandum d’intesa firmato a giugno in un ordine fermo.

“Ciò porta il totale degli ordini per l’A350 della compagnia aerea a 60 aeromobili. L’ordine ampliato segna un cambiamento strategico per IndiGo, mentre si prepara ad entrare nel mercato internazionale a lungo raggio, sfruttando la lunga autonomia e l’efficienza dell’A350 per supportare le sue ambizioni globali”, afferma Airbus.

“Oggi è un giorno speciale per IndiGo poiché consolidiamo il nostro impegno per espandere la nostra presenza internazionale e offrire una connettività senza precedenti ai nostri clienti”, ha affermato Pieter Elbers, CEO di IndiGo. “La conversione di questo MoU in un ordine fermo per altri 30 A350-900 testimonia la nostra fiducia nel futuro dell’aviazione indiana e la nostra partnership strategica con Airbus, ulteriormente rafforzata dal buon inizio delle nostre operazioni a lungo raggio. In linea con la visione dell’India di diventare un hub aeronautico globale e la nostra aspirazione di affermarci come attore leader nel settore dell’aviazione globale entro il 2030, IndiGo sta compiendo passi decisivi in avanti. Questi aerei, unendosi alla nostra flotta negli anni a venire, svolgeranno un ruolo fondamentale nel consentire a IndiGo di espandere la propria portata, collegare l’India con più destinazioni in tutto il mondo e offrire ai nostri clienti nuove opportunità di viaggio internazionali”.

“L’efficienza nei consumi, l’autonomia e il comfort senza precedenti dell’A350 si allineano perfettamente con gli ambiziosi piani di crescita di IndiGo e le sue international long-haul network ambitions. Questo traguardo rafforza la nostra forte partnership con una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo e non vediamo l’ora di supportare la loro espansione in nuovi mercati a lungo raggio”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales of the Commercial Aircraft business at Airbus.

“L’India, il mercato aeronautico in più rapida crescita al mondo, sta assistendo a un’impennata dei viaggi internazionali man mano che l’economia cresce e i redditi delle famiglie aumentano. L’A350 è perfettamente posizionato per soddisfare le aspirazioni del Paese per i viaggi a lungo raggio.

Legati da un rapporto strategico di crescita con l’India da oltre mezzo secolo, i prodotti e i servizi Airbus hanno catalizzato la crescita del settore dell’aviazione civile del Paese. Mentre gli aeromobili della A320 Family sostengono la democratizzazione dei viaggi aerei in India, l’A350 è diventato l’aereo di riferimento per sbloccare il potenziale del mercato internazionale per i vettori indiani”, prosegue Airbus.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo nella categoria da 300-410 posti. L’A350 include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che garantiscono standard ineguagliabili di efficienza e comfort. I suoi motori di nuova generazione e l’uso di materiali leggeri comportano un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli aerei della generazione precedente.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A350 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere tutti i suoi aerei compatibili con 100% SAF entro il 2030.

Alla fine di settembre 2025, l’A350 aveva ottenuto più di 1.400 ordini da 63 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)