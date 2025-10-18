Il Cessna Citation Ascend ha effettuato il suo debutto mondiale alla NBAA-BACE di Las Vegas

Il Cessna Citation Ascend è atterrato all’Henderson Executive Airport di Las Vegas, segnando il suo debutto mondiale alla National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2025 di questa settimana. L’aereo, che ha raggiunto la fiera utilizzando carburante sostenibile, è stato esposto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre insieme ad altri Cessna Citation business jet.

“Abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa desiderassero da questo aereo iconico e i nostri team hanno lavorato per dare vita alla loro visione del Citation Ascend”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Con il debutto dell’aereo all’NBAA-BACE, i visitatori potranno ammirare il nuovo cockpit Garmin G5000 e sperimentare le nuove ed eleganti caratteristiche degli interni, tra cui un pavimento piatto, finestrini più grandi e un wireless cabin management system”.

“Attualmente in fase di sviluppo, il velivolo ha recentemente raggiunto un traguardo importante con l’uscita dalla fabbrica della prima production unit. Textron Aviation prevede che l’aereo entrerà in servizio entro la fine dell’anno, dopo la certificazione della Federal Aviation Administration.

Con oltre 1.000 Cessna Citation 560XL series aircraft consegnati dal 2000, proprietari e operatori apprezzano il velivolo per la sua impareggiabile combinazione di prestazioni, comfort, facilità d’uso, capacità di missione e favorevole efficienza operativa.

L’esposizione statica di Textron Aviation presso l’Henderson Exeutive Airport ha presentato: il Cessna Citation Longitude super-midsize business jet; il best-selling midsize business jet Cessna Citation Latitude; il Cessna Citation Ascend con la Gogo Galileo HDX optional connectivity solution; il Cessna Citation CJ4 Gen2; il Cessna Citation CJ3 Gen3 mockup”, conclude Textron Aviation.

Inoltre, Textron Aviation ha comunicato diverse altre novità a NBAA-BACE 2025 questa settimana.

Il Cessna Citation M2 Gen2 con Garmin Autothrottles ottiene la certificazione FAA

Textron Aviation informa: “Il Cessna Citation M2 Gen2 con Garmin Autothrottles ha recentemente ottenuto la certificazione dalla Federal Aviation Administration (FAA), offrendo maggiore controllo e precisione ai piloti. L’integrazione del Garmin Autothrottle system nell’M2 Gen2 supporta ulteriormente le capacità del light jet più diffuso, ottimizzando la potenza del motore, semplificando la gestione del volo e aumentando l’efficienza operativa complessiva.

Il flight test program per il Citation M2 Gen2 con autothrottles ha completato quasi 300 ore di volo e numerosi test di certificazione, rispettando i rigorosi standard di certificazione stabiliti da Textron Aviation e dalla FAA“.

“L’ottenimento della certificazione FAA per il Citation M2 Gen2 con Garmin Autothrottles rafforza il nostro impegno nel portare innovazione e tecnologia all’avanguardia ai nostri clienti”, ha affermato Chris Hearne, senior vice president, Engineering & Programs. “Textron Aviation è leader nel settore nell’immissione sul mercato di velivoli e aggiornamenti di prodotto, avendo certificato nove business jet dal 2013”.

Il Cessna Citation CJ3 Gen2 ottiene la FAA type certification, introducendo sul mercato i miglioramenti della Gen2 version

Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che il Cessna Citation CJ3 Gen2 ha ottenuto la type certification della Federal Aviation Administration (FAA), introducendo sul mercato il più completo Citation Gen2 investment.

Sulla base del feedback dei clienti, i miglioramenti apportati all’aeromobile includono la Garmin autothrottle technology, 11,4 cm di spazio aggiuntivo per le gambe dei piloti e un ambiente di cabina completamente personalizzabile. Dopo aver completato 445 ore di test di volo, si prevede che il light jet entrerà in servizio quest’anno”.

“La certificazione FAA del CJ3 Gen2 è un esempio della leadership di Textron Aviation nella certificazione di aeromobili”, ha affermato Chris Hearne, senior vice president, Engineering & Programs. “Questo velivolo offre prestazioni comprovate, tecnologia all’avanguardia e una cabin experience senza pari, supportando le missioni dei clienti, che si tratti di relax, innovazione o produttività”.

Il Cessna Citation Latitude continua a crescere con il primo ordine in Argentina

Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato il primo ordine del suo best-selling Cessna Citation Latitude in Argentina. L’aereo, la cui popolarità continua a crescere, è stato ordinato da Jet Clipper S.A., cliente di lunga data del Citation, un operatore charter in Argentina che copre anche Uruguay e Paraguay. La consegna è prevista per il 2026″.

“In una regione in cui il tempo e l’accessibilità sono critici, le range and short-field capabilities del Citation Latitude consentono ai clienti di raggiungere destinazioni remote in modo rapido ed efficiente”, ha affermato Marcelo Moreira, vice president, Sales, Latin America. “Il Latitude supporterà le operazioni esistenti del cliente offrendo il perfetto equilibrio tra prestazioni e comfort che ci si aspetta da un Cessna Citation business jet”.

“I velivoli Cessna e Beechcraft rappresentano oltre 1.400 business jet e 2.200 turboprop in America Latina. L’Argentina ospita circa 75 Cessna Citation e oltre 100 Beechcraft King Air. Possiede la seconda più grande base installata di Beechcraft King Air B200 series aircraft in America Latina“, conclude Textron Aviation.

TRU Simulation e la US Aviation Academy firmano un accordo di acquisto per cinque Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Simulators

Textron informa: “Durante la National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), TRU Simulation + Training Inc., una società di Textron Inc. e affiliata di Textron Aviation Inc., ha annunciato un accordo con la US Aviation Academy per l’acquisto di cinque TRU Simulation Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality (VR) Simulators. Questo accordo storico introduce il Veris nel fixed-wing training market ed è il TRU Simulation first fleet order per VR training devices.

La US Aviation Academy ha l’opzione per un futuro acquisto di dieci unità aggiuntive come parte dell’accordo, a sottolineare l’impegno condiviso per il progresso dell’addestramento dei piloti attraverso una VR simulation all’avanguardia”.

La National Business Aviation Association supporta il 2026 Special Olympics Airlift

Textron Aviation informa: “Durante la National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) a Las Vegas, il presidente e CEO della NBAA, Ed Bolen, ha annunciato il supporto e l’approvazione dell’organizzazione per il 2026 Special Olympics Airlift.

Il ponte aereo, organizzato da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., mobilita centinaia di piloti e velivoli volontari di Cessna, Beechcraft e Hawker per creare il più grande ponte aereo al mondo in tempo di pace e offrire un’esperienza irripetibile agli atleti Special Olympics“.

Peyton Manning, membro della Pro Football Hall of Fame, torna a ricoprire il ruolo di Honorary Chair for 2026 Special Olympics Airlift

Textron Aviation informa: “Peyton Manning, membro della Pro Football Hall of Fame e filantropo, tornerà a ricoprire il ruolo di Honorary Chair for 2026 Special Olympics Airlift, organizzato da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ispirando i proprietari e gli operatori di Cessna, Beechcraft e Hawker in tutto il paese a offrire volontariamente i loro aerei e il loro tempo.

Questa missione monumentale trasporterà centinaia di Special Olympics athletes and coaches ai 2026 Special Olympics USA Games in Minnesota Twin Cities, garantendo che ogni campione arrivi pronto a competere, indipendentemente da ostacoli finanziari o logistici”.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)