Il motore Pratt & Whitney Canada PT6 E-Series™ supera le 500.000 ore di volo

Pratt & Whitney Canada ha annunciato che la sua famiglia di motori PT6 E-Series™ ha superato le 500.000 ore di volo dall’entrata in servizio nel 2020. Utilizzati sul Daher TBM 960 e sul Pilatus PC-12 NGX, nonché sul PRO recentemente lanciato, oltre 700 motori PT6 E-Series sono ora in servizio presso operatori in tutto il mondo.

Il motore PT6 è l’unico turboelica certificato per commercial passenger missions a bordo di velivoli monomotore in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“La PT6 E-Series è la versione più moderna della nostra leggendaria famiglia di motori PT6, che offre funzionalità digitali avanzate, efficienza nei consumi e prestazioni eccezionali all’aviazione generale”, ha dichiarato Cedric Gauthier, vice president, Sales and Marketing, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Il raggiungimento di mezzo milione di ore di volo in pochi anni riflette la fiducia che i nostri clienti ripongono in questo motore e sottolinea come le innovazioni e l’affidabilità del PT6 continuino a stabilire lo standard nell’aviazione generale”.

“La PT6 E-Series è la prima turboprop engine family nel general aviation segment con un dual-channel integrated electronic propeller and engine control system. Questa innovazione consente il controllo del motore con una sola leva, offrendo un’esperienza di pilotaggio più intuitiva, riducendo il carico di lavoro e ottimizzando prestazioni ed efficienza lungo l’intero inviluppo di volo. Il digital control system monitora e regola costantemente i parametri del motore e dell’aeromobile per massimizzare potenza, efficienza e reattività a tutte le altitudini e in tutte le condizioni operative. Oltre ai vantaggi in termini di prestazioni, la PT6 E-Series offre risparmi di carburante in diversi profili di missione.

La famiglia di motori PT6 rimane il punto di riferimento nell’aviazione generale e negli elicotteri, avendo equipaggiato oltre 155 diversi tipi di aeromobili e accumulato oltre 500 milioni di ore di volo dalla sua introduzione nel 1963. Gli attuali motori PT6 sono fino a quattro volte più potenti del modello originale, con un rapporto peso/potenza migliorato del 50% e uno specific fuel consumption fino al 20% inferiore.

Gli operatori di motori PT6 beneficiano di un’ampia rete globale e possono garantire la massima tranquillità e la massima disponibilità operativa grazie alla platinum-level coverage del Pratt & Whitney Canada Eagle Service™ Plan“, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney e Collins Aerospace, aziende di RTX, hanno fatto ulteriori annunci durante NBAA-BACE 2025 questa settimana.

Textron Aviation presenta il Cessna Citation Ascend con Pratt & Whitney

In occasione del meeting annuale della National Business Aviation Association questa settimana, Pratt & Whitney Canada si è unita a Textron Aviation per celebrare il debutto mondiale del Cessna Citation Ascend. Il nuovo business jet è dotato di due motori PW545D. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Il Citation Ascend è l’ultimo prodotto della lunga collaborazione tra Pratt & Whitney Canada e Textron Aviation, un rapporto che dura da oltre 60 anni e che include molti iconici business jets and turboprops”, afferma Scott McElvaine, vice president, Sales and Marketing, Pratt & Whitney Canada. “I velivoli Cessna e Beechcraft sono da tempo considerati tra le piattaforme con motore Pratt & Whitney più affidabili ed efficienti del settore e prevediamo un futuro solido per il Citation Ascend con la clientela globale di Textron Aviation”.

“Il PW545D è dotato di Full Authority Digital Engine Control (FADEC) technology, che consente al velivolo di integrare la nuova autothrottle technology che semplifica il funzionamento del motore, massimizza l’efficienza e riduce il carico di lavoro del pilota. Il PW545D apporta inoltre miglioramenti nell’efficienza delle compressor and turbine sections, riducendo così il consumo di carburante e le temperature di esercizio.

Pratt & Whitney Canada ha prodotto oltre 5.300 motori PW500 fino ad oggi, di cui quasi 4.900 ancora operativi. La famiglia di motori PW500 ha totalizzato 27 milioni di ore di volo, equipaggiando sette diversi modelli di aeromobili operativi in 71 paesi”, conclude Pratt & Whitney.

Il motore Pratt & Whitney PW800 supera le 600.000 ore di volo, equipaggiando velivoli Gulfstream e Dassault

Il motore PW800 di Pratt & Whitney Canada ha superato le 600.000 ore di volo, equipaggiando i velivoli di due dei principali OEM del settore. Il Gulfstream G500 con motore PW800 è entrato in servizio nel 2018, il G600 nel 2019 e il Dassault Falcon 6X nel 2023. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Con oltre 700 motori in servizio per 250 operatori in tutto il mondo che beneficiano delle eccezionali prestazioni e dei vantaggi operativi del PW800 engine, questo motore offre un’efficienza senza pari, emissioni ridotte e un’esperienza di volo in cabina più silenziosa e confortevole”, ha affermato Andrew Waterston, vice president, Sales and Marketing, Business Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Superare le 600.000 ore di volo in pochi anni è una testimonianza della fiducia che i nostri clienti ripongono in questo motore e sottolinea come il PW800 continui ad alzare l’asticella in termini di innovazione, affidabilità e valore per gli operatori di tutto il mondo”.

“Questa famiglia di motori è la più moderna ed efficiente della sua categoria. Offre miglioramenti a due cifre nei consumi di carburante e nel rumore rispetto all’attuale generazione di motori. Può anche volare con una miscela al 50% di jet fuel A e SAF. Con una dispatch reliability superiore al 99,98%, il motore PW800 offre un’esperienza impeccabile e una soddisfazione del cliente senza pari, richiedendo il 40% in meno di scheduled maintenance e il 20% in meno di ispezioni rispetto ad altri motori della sua categoria.

L’offerta PW800 Eagle Service Plan di Pratt & Whitney Canada è un pay-per-hour engine maintenance program che protegge e aumenta il valore degli asset e dell’usato. Aumenta la disponibilità degli aeromobili e fornisce un ambiente di manutenzione predittiva e preventiva con analisi avanzate per una gestione personalizzata ‘on-condition’.

Nel 2025 Pratt & Whitney Canada ha ampliato le sue capacità di manutenzione e riparazione (MRO) per il PW800 attivando il nuovo PW800 shop di MTU Maintenance a Berlin-Brandeburg“, conclude Pratt & Whitney.

Collins Aerospace annuncia che il Venue™ smart monitor con Airshow® HD entrerà in servizio su un Dassault Falcon 7X

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato che il suo Venue™ smart monitor integrato con Airshow® HD entrerà in servizio su un Dassault Falcon 7X a novembre.

“Lo smart monitor con Airshow HD è una all-in-one entertainment solution for business aviation, che fornisce 4K resolutions, flight information and streaming entertainment in cabina. Il Dassault Falcon Jet service center in Little Rock, Arkansas, installerà due smart monitors con Airshow HD nella paratia della cabina.

Il Venue smart monitor semplifica l’Airshow HD cabin entertainment in un’unica unità consolidata, offrendo ai clienti un elegante punto di accesso all’intrattenimento in volo (IFE). Installabile da very light jets a heavy aircraft, il sistema è progettato per eliminare l’hardware in eccesso, riducendo il consumo energetico dell’aeromobile e semplificando la manutenzione”, afferma Collins Aerospace.

“L’attivazione del primo Venue smart monitor con Airshow HD segna un cambiamento significativo nell’intrattenimento in volo per la business aviation, offrendo risoluzioni impeccabili, contenuti in streaming e un’interfaccia utente migliorata a un numero di jet mai visto prima”, ha affermato Craig Bries, vice president and general manager of Commercial Avionics at Collins Aerospace. “Il sistema standalone è flessibile e semplice da installare, consentendo percorsi di aggiornamento graduali per soddisfare una varietà di esigenze di intrattenimento, layout di cabina e budget”.

“La soluzione include l’applicazione mobile Airshow HD, disponibile per il download sui dispositivi mobili degli utenti. Venue smart monitor con Airshow HD è disponibile in cinque formati”, conclude Collins Aerospace.

Collins Aerospace di RTX aggiorna FlightAware AeroAPI®

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha ampliato le funzionalità della sua soluzione FlightAware AeroAPI®, fornendo uno storico dei voli completo e facilmente accessibile per qualsiasi aeroporto, operatore o città di interesse.

“La FlightAware AeroAPI solution è una advanced application programming interface (API) che garantisce a operatori, reparti di volo, fornitori di tecnologia e altri, l’accesso a set di dati approfonditi che possono contribuire a influenzare le operazioni aziendali critiche”, afferma Collins Aerospace.

“Nella business aviation, poche cose sono più cruciali per il successo dei nostri clienti come dati tempestivi, accurati e fruibili”, ha affermato Nicole White, vice president and general manager of Connected Aviation at Collins Aerospace. “Le ampie informazioni storiche ora disponibili tramite la soluzione FlightAware AeroAPI forniscono agli utenti le risorse e gli strumenti necessari per migliorare le prestazioni, l’efficienza e la preparazione in tutte le loro operazioni”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – RTX – Photo Credits: Pratt & Whitney – RTX)