Pratt & Whitney Canada firma un APS5000 maintenance agreement con Lufthansa Airlines e Austrian Airlines

Pratt & Whitney Canada ha firmato un 14-year maintenance and support agreement con Lufthansa Airlines e Austrian Airlines, entrambe controllate di Lufthansa Group. L’accordo riguarda le 41 APS5000 auxiliary power units (APUs) sulla flotta combinata di Boeing 787 delle due compagnie aeree. Pratt & Whitney è una divisione di RTX.

“Progettata per il Boeing 787 Dreamliner, la nostra APU APS5000 fornisce energia all’aereo quando i motori principali sono spenti e l’alimentazione da terra non è disponibile”, afferma Anthony Rossi, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Inoltre, l’APS5000 alimenta contemporaneamente due electric starters per i main ngines, rendendola fondamentale per l’affidabilità complessiva del servizio. Il piano di manutenzione che abbiamo sviluppato per le due compagnie aeree di Lufthansa Group è flessibile e garantisce costi prevedibili, massimizzando al contempo le prestazioni e i tempi tra una manutenzione e l’altra.”

“La crescente flotta Boeing 787 è destinata a diventare la spina dorsale delle nostre operazioni a lungo raggio e di conseguenza nasce la necessità di dare priorità all’affidabilità, all’efficienza commerciale e all’innovazione in ogni aspetto delle nostre operazioni tecniche”, ha affermato Binoj Sebastian, senior director, Technical Procurement, Lufthansa Airlines. “Questo accordo di manutenzione a lungo termine con Pratt & Whitney Canada sottolinea la nostra fiducia nell’APU APS5000 e nel suo original equipment manufacturer come partner ideale per offrire un valore costante alle nostre operazioni quotidiane. La loro comprovata competenza e le prestazioni del prodotto saranno determinanti per supportare la disponibilità e l’efficienza della nostra flotta Dreamliner”.

“L’APS5000 è l’APU più silenziosa della sua categoria, con le emissioni più basse del settore. Produce 450 kVA di potenza elettrica a livello del mare e si avvia e funziona fino a 43.100 piedi (3.000 piedi). Sono state prodotte più di 1.400 APU APS5000 e la flotta ha volato per quasi 16 milioni di ore. I programmi di manutenzione di Pratt & Whitney Canada per la sua APU fleet offrono flessibilità e costi prevedibili, massimizzando al contempo le prestazioni e prolungando gli intervalli di manutenzione”, conclude Pratt & Whitney.

