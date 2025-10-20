Qatar Airways annuncia una partnership con Klarna per offrire opzioni di pagamento flessibili sul proprio sito ai viaggiatori europei

Qatar Airways ha annunciato una nuova partnership con Klarna, banca digitale globale e fornitore di soluzioni di pagamento flessibili.

“Questa collaborazione introduce una serie di nuove modalità di pagamento pensate per offrire ai passeggeri un maggiore controllo, più comodità e flessibilità nella prenotazione dei voli.

Da oggi, Klarna è disponibile come opzione di pagamento al checkout sul sito web di Qatar Airways in 17 Paesi europei, tra cui Regno Unito e Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Portogallo, Belgio, Austria, Svizzera, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca“, afferma Qatar Airways.

Christophe Guittard, SVP Digital Commercial di Qatar Airways, ha dichiarato: “Questa partnership riflette il nostro impegno per offrire un’esperienza eccellente e orientata al cliente. Collaborando con Klarna, rendiamo il processo di prenotazione ancora più semplice e comodo, dando ai nostri passeggeri maggiore sicurezza e libertà al momento del pagamento”.

Raji Behal, Head of Western and Southern Europe di Klarna, ha aggiunto: “Questa collaborazione dimostra la crescente domanda globale di soluzioni di pagamento più flessibili e personalizzate nel settore travel. Con una sola integrazione, Qatar Airways porta Klarna a milioni di viaggiatori in 17 Paesi, offrendo un’esperienza di prenotazione più fluida, intelligente e in linea con le abitudini di pagamento di oggi”.

“I clienti di Qatar Airways potranno scegliere tra diverse opzioni di pagamento offerte da Klarna direttamente al momento del checkout:

– Pay in Full – pagamento dell’intero importo al momento della prenotazione

– Pay in 30 Days – prenoti ora, paghi tra 30 giorni

– Pay in 3 – suddividi il totale in tre rate senza interessi

– Financing – piani di finanziamento mensili personalizzati

Attraverso questa partnership con Klarna via Worldpay, Qatar Airways potenzia la flessibilità per i propri clienti europei, offrendo modalità di pagamento più comode e su misura. Questa iniziativa testimonia l’impegno costante della compagnia verso l’innovazione centrata sul cliente, dando ai viaggiatori la libertà di pianificare e pagare i propri viaggi secondo le proprie esigenze, ridefinendo così l’esperienza di prenotazione con maggiore libertà e scelta”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)