Aeroitalia amplia il proprio network e debutta all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia

Aeroitalia amplia il proprio network con l’avvio delle operazioni dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. “A partire dal prossimo 1°novembre, sarà operativo un volo giornaliero Foggia – Milano Malpensa, che garantirà collegamenti quotidiani con uno degli scali più importanti d’Europa. Inoltre, Aeroitalia attiverà due frequenze settimanali sulla tratta Foggia – Torino, con voli in programma ogni lunedì e venerdì, ideali sia per i viaggi di lavoro sia per il turismo”, afferma il comunicato.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente allo sviluppo dell’aeroporto di Foggia e di offrire nuove opportunità di viaggio ai cittadini pugliesi”, ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia. “Questi collegamenti rappresentano un primo passo importante di avvicinamento verso il mercato pugliese. Speriamo presto di iniziare ad operare anche da Bari e Brindisi”.

“La firma dell’accordo con Aeroitalia rappresenta un risultato significativo e una concreta dimostrazione di impegno istituzionale e corale. Un traguardo reso possibile grazie al management di Aeroporti di Puglia e al coordinamento del Capo di Gabinetto della Regione Puglia e al supporto costante della Regione, che hanno seguito con attenzione ogni fase del delicato percorso che abbiamo affrontato. L’arrivo di Aeroitalia, compagnia con una flotta moderna e flessibile, risponde pienamente alle esigenze operative dell’aeroporto “Gino Lisa” e conferma le potenzialità dello scalo, strategico per l’intero territorio. Abbiamo lavorato con determinazione e coerenza rispetto agli impegni assunti, con il territorio e con i passeggeri, consapevoli del valore di questa infrastruttura per il rilancio dell’area. A tal proposito abbiamo proceduto, nonostante la sospensione dei voli, all’assunzione di 10 nuove risorse umane che stiamo formando. Lo scalo di Foggia serve un ampio bacino che comprende territori dell’Irpinia, del Molise e della provincia di Potenza, oltre alla Capitanata, la seconda provincia più estesa d’Italia. Un territorio ricco di risorse turistiche, culturali e religiose, dal Gargano ai Monti Dauni, fino a San Giovanni Rotondo. Con questo passo, si rafforza l’obiettivo di contribuire in modo concreto allo sviluppo socioeconomico della regione, con spirito di servizio e senso di responsabilità istituzionale”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia – Aeroitalia)