Enac: il 29 ottobre convegno “Le nuove sfide dell’Enac: dall’Italia verso l’Europa” su accessibilità e inclusione

“Lavorare per l’accessibilità significa costruire una società che riconosce il valore di ogni persona e si adopera ogni giorno per garantirne diritti, opportunità e autonomia” .

Queste le parole del Ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, riportate sul programma del workshop “Le nuove sfide dell’Enac: dall’Italia verso l’Europa” che fanno da filo conduttore dell’incontro organizzato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, mercoledì 29 ottobre, a Roma, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è patrocinato dal Ministro per le disabilità e rappresenta un momento significativo di aggiornamento sulle iniziative concrete di Enac a favore della tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (PRM) nel trasporto aereo, nonché un’occasione per presentare i nuovi progetti in fase di lancio.

Al convegno, che ospita i contributi principali a cura del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, partecipano relatori esperti e riconosciuti, a livello nazionale e internazionale, per la loro competenza, esperienza e influenza nel settore.

Dopo i saluti istituzionali, affidati al Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, al Presidente Garante diritti disabilità Maurizio Borgo, al Presidente FISH Vincenzo Falabella e al Presidente FAND Nazaro Pagano, sono previsti tre panel tematici.

Al primo panel, intitolato “Italian Disability Advisory Board”, intervengono i Dirigenti Enac Mark De Laurentiis e Pasquale Proietti che illustrano, rispettivamente, le recenti iniziative del Tavolo Tecnico per i passeggeri PRM nel trasporto aereo e il progetto Enac “Toward a more inclusive airport”, Marina Maschio, Managing Director ADR Assistance e Andras Mogyoro Legal Officer European Commission.

La seconda sessione, dedicata alla disabilità uditiva e, nello specifico, agli innovativi progetti sviluppati in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, tra cui il “Progetto IIDII”, che utilizza l’intelligenza artificiale per l’interpretariato della lingua dei segni in tempo reale. Il panel vede il coinvolgimento in qualità di relatori di Raffaele Cagnazzo, Presidente ENS, Federico Miscali, Accountable Manager So.G.Aer, Diego Borella del Ministero per le disabilità e Louise Cairney, Head of CX & Facilitation IATA.

Le disabilità visive, sono l’oggetto del terzo panel, con gli aggiornamenti relativi al progetto della Safety Briefing Card in caratteri braill e per non vedenti e ipovedenti (ideata da Enac e ITA Airways e realizzata dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi), nonché al progetto “My eyes”. Relatori Mario Barbuto, Presidente UICI, Alessia D’Oppido, Accessibility/CE ITA Airways, Gerolamo Longo, Funzionario Enac e Angela Lynch, Policy Coordinator Facilitation ECAC.

Modera i lavori il giornalista Leonard Berberi de Il Corriere della Sera.

(Ufficio Stampa Enac)