SWISS registra un aumento dei passeggeri trasportati e una maggiore puntualità durante le fall holiday operations

Swiss International Air Lines (SWISS) ha trasportato un totale di 1.349.770 passeggeri durante il fall holiday period di quest’anno, dal 26 settembre al 19 ottobre, con un aumento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Nel periodo sono stati operati complessivamente 10.349 voli SWISS (una media di circa 430 al giorno), con un aumento dell’1,2% rispetto all’autunno 2024. Il giorno più trafficato è stato domenica 5 ottobre, con 63.435 passeggeri trasportati, quasi lo stesso numero registrato nel giorno record di quest’anno, il 28 luglio.

Nonostante l’aumento dei voli e dei passeggeri trasportati, SWISS ha migliorato la puntualità delle partenze durante il periodo. La puntualità delle partenze dei suoi voli è stata del 64,9%, con un miglioramento di 3,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche la stabilità operativa è aumentata di 1,2 punti percentuali, raggiungendo il 98,9%. Ciò significa che 99 voli SWISS su cento sono stati operati come previsto durante il periodo, un risultato che ha superato l’obiettivo di stabilità della compagnia per quest’anno, pari al 98%.

Il numero di bagagli trasportati è rimasto pressoché invariato rispetto al 2024. Un totale di 930.184 bagagli sono stati trasportati nelle stive dei voli operati.

Diversi fattori hanno messo a dura prova le operazioni di volo di SWISS, e quindi anche la loro puntualità. Le condizioni meteorologiche non erano ideali, con vento, nebbia, tempeste tropicali e forti temporali nella regione del Mediterraneo. Le difficoltà sono state ulteriormente aggravate dagli scioperi (come in Belgio e Francia) e dalla disponibilità a volte limitata di aeromobili ed equipaggi”, afferma SWISS.

“Il nostro obiettivo per il 2025 fall holiday period era chiaro: migliorare rispetto all’anno scorso in termini di puntualità, stabilità e affidabilità”, spiega Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Ci siamo riusciti e siamo soddisfatti di questa performance. Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo, per la loro professionalità e il loro impegno”.

“Quello che dobbiamo fare ora è lavorare costantemente su ciò che abbiamo imparato durante le vacanze autunnali e migliorare ulteriormente, dalla programmazione dei turni ai processi di terra, fino alla comunicazione tra i nostri team e, soprattutto, con i nostri clienti. Solo così potremo rafforzarci ulteriormente e raggiungere ulteriori progressi. I nostri clienti si aspettano giustamente che siamo una compagnia aerea svizzera puntuale; ed è proprio su questo che continuiamo a lavorare, con fiducia e chiare priorità”, continua Buchhofer.

“I voli per gli Stati Uniti sono stati particolarmente richiesti dai viaggiatori SWISS durante il periodo, con New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Miami come destinazioni a lungo raggio più gettonate. All’interno della rete europea di SWISS, Londra, Palma di Maiorca, Monaco di Baviera, Berlino e Barcellona sono state le destinazioni preferite dai vacanzieri autunnali”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)