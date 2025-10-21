Il portafoglio ordini di Embraer ha raggiunto i 31,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2025

Embraer ha registrato un portafoglio ordini di 31,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre (3Q25), un livello senza precedenti per l’azienda.

“Embraer ha consegnato 62 velivoli nel terzo trimestre 2025 in tutte le sue business unit. Il risultato riflette un aumento del 5% rispetto alle 59 consegne del terzo trimestre dello scorso anno (3Q24) e leggermente superiore ai 61 jets registrati nel secondo trimestre 2025 (2Q25). Da inizio anno, le consegne di aerei commerciali ed executive hanno totalizzato 148 velivoli, il 16% in più rispetto ai 128 jets registrati su base annua”, afferma Embraer.

“Commercial Aviation ha registrato un portafoglio ordini di 15,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2025, stabilendo un nuovo record degli ultimi 9 anni. Il portafoglio ordini è aumentato del 37% rispetto al terzo trimestre 2024 e del 16% rispetto al secondo trimestre 2025.

Durante il trimestre, Embraer ha annunciato che l’E195-E2 small narrowbody entrerà a far parte delle flotte di Avelo Airlines e LATAM Group. Avelo Airlines ha effettuato un ordine fermo di 50 jets, con diritti di acquisto per altri 50, il che dovrebbe supportare la strategia della compagnia aerea volta a offrire viaggi convenienti e comodi negli Stati Uniti. Poco dopo, LATAM Group ha firmato un ordine fermo per 24 aeromobili, con diritti di acquisto per ulteriori 50, il che dovrebbe aiutare la compagnia aerea a espandere la connettività in tutto il Sud America.

Si è verificata una net cancellation per il programma E175 durante il trimestre. Ancora più importante, l’accordo recentemente firmato con TrueNoord per 20 E195-E2, con diritti di acquisto per altre 20 unità, e fino a 10 E175, dovrebbe essere incluso nel quarto trimestre 2025.

Nel terzo trimestre 2025, la business unit ha consegnato 20 nuovi velivoli, 4 in più rispetto ai 16 consegnati nel terzo trimestre 2024. Di conseguenza, nei primi 9 mesi del 2025, le consegne sono state pari a 46 velivoli, pari al 57% del midpoint della full year guidance (tra 77 e 85 nel 2025), 2 punti percentuali in più rispetto alla media del 55% registrata nello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Guardando al futuro, Embraer precede risultati più tangibili dalla sua production leveling initiative nel 2026.

I modelli consegnati nel periodo sono stati l’E175 ad American Airlines (4) e Republic Airlines (3), l’E190-E2 ad Azorra (2) e l’E195-E2 a Porter (4), Azorra (3), Aircastle (2) e Mexicana (2)”, prosegue Embraer.

“Executive Aviation ha registrato un backlog di 7,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2025, in crescita del 65% su base annua, ma in leggero calo del 2% su base trimestrale. La business unit ha registrato 41 consegne nel periodo, in linea con il numero di jets consegnati nel terzo trimestre 2024. Di conseguenza, nei primi nove mesi del 2025, le consegne hanno totalizzato 102 velivoli, pari al 68% del midpoint della full year guidance (tra 145 e 155 nel 2025), 11 punti percentuali in più rispetto alla media del 57% registrata nello stesso periodo negli ultimi 5 anni.

Embraer ha raggiunto un momento decisivo nella storia dell’azienda ad agosto, con la consegna del suo 2.000° business jet. L’aereo simbolo è stato un Praetor 500, consegnato a un undisclosed corporate flight department client”, continua Embraer.

“In Defense & Security, il backlog ha raggiunto 3,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2025, con un aumento dell’8% su base annua. La business unit ha consegnato il terzo KC-390 Millennium alla Portuguese Air Force.

Il momento clou del trimestre è stata la firma di un contratto con Panama per l’acquisizione di 4 A-29 Super Tucano. Il Panamanian National Air and Naval Service (SENAN) opererà la flotta come parte della sua nuova surveillance and protection platform. La business unit ha inoltre annunciato un accordo per la vendita di 1 A-29 Super Tucano a SNC negli Stati Uniti, in previsione di un potenziale Foreign Military Sales (FMS) case.

Nell’agosto 2025, in linea con l’obiettivo strategico di Embraer di aumentare la disponibilità di velivoli a breve termine per i clienti internazionali, Embraer e la Brazilian Air Force hanno stipulato un accordo reciproco per ridurre il numero totale di velivoli KC-390 da consegnare nell’ambito del contratto esistente da 19 a 18 unità.

L’acquisto del KC-390 Millennium da parte della Svezia (4), la selezione da parte di Slovacchia (3), Lituania (3), l’ordine aggiuntivo dal Portogallo (1) e l’ordine dell’A-29 Super Tucano per Panama (4) non sono inclusi nel portafoglio ordini, poiché questi contratti non sono ancora in vigore o sono ancora in fase di discussione”, afferma Embraer.

“Services & Support ha registrato un backlog di 4,9 miliardi di dollari alla fine del trimestre, con un aumento significativo del 40% su base annua, trainato da diversi contratti firmati nell’ultimo anno. La business unit ha mantenuto la sua posizione di uno dei principali motori della crescita di Embraer grazie a una combinazione di eccellenza operativa, eccellente customer experience e soluzioni innovative”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)