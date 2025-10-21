Airbus e Cathay formano una co-investment partnership per ampliare l’adozione di sustainable aviation fuel

Airbus e Cathay Group hanno annunciato un investimento congiunto fino a 70 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo della produzione di sustainable aviation fuel (SAF) in Asia e nel mondo.

L’accordo è stato annunciato a Hong Kong a margine dello IATA World Sustainability Symposium, durante una cerimonia ospitata da Alex McGowan, Chief Operations and Service Delivery Officer di Cathay, e da Anand Stanley, Airbus President Asia-Pacific Anand Stanley.

“In base ai termini della partnership, le due aziende collaboreranno per identificare, valutare e investire in progetti che supportino l’espansione della produzione di SAF verso il 2030 e oltre. I progetti saranno valutati in base alla loro fattibilità commerciale, maturità tecnologica e potenziale di assorbimento a lungo termine.

L’espansione del SAF richiede una profonda collaborazione lungo tutta la catena del valore, dai decisori politici e dagli investitori ai produttori e ai clienti del SAF. Questo co-investment agreement riflette lo spirito di partnership con Airbus e Cathay che uniscono le forze per accelerare la capacità produttiva e ottenere un impatto più significativo”, afferma Airbus.

“Il SAF rimane la leva più importante per Cathay e per l’industria aeronautica in generale per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione”, ha dichiarato Alex McGowan, Chief Operations & Service Delivery Officer, Cathay. “Questa co-investment partnership con Airbus sottolinea il nostro impegno a costruire una SAF industry più forte e scalabile. Completa la nostra strategia più ampia di investire nelle tecnologie e nella capacità produttiva necessarie per il futuro, incluso il nostro recente investimento nell’oneworld BEV SAF Fund. Nel frattempo, stiamo espandendo l’utilizzo del SAF oggi attraverso partnership con organizzazioni che condividono i nostri stessi principi”.

“Questo accordo riflette l’impegno condiviso di Airbus e Cathay a fare davvero la differenza”, ha dichiarato Anand Stanley, President Asia Pacific, Airbus. “La produzione e la distribuzione di SAF a prezzi accessibili su larga scala richiede un approccio intersettoriale senza precedenti. La nostra partnership con Cathay è un esempio concreto di come catalizziamo la produzione nelle sedi più adatte a servire i nostri clienti”.

“L’impegno congiunto include anche la collaborazione per promuovere politiche di supporto al SAF sia dal lato dell’offerta che della domanda in tutta l’Asia. Grazie al forte potenziale della regione in termini di approvvigionamento di materie prime, capacità produttiva e vivacità del mercato aeronautico, Airbus e Cathay puntano a sfruttare la loro esperienza globale per contribuire a definire politiche che rendano il SAF più accessibile e conveniente in questa parte del mondo.

Airbus e Cathay vantano una partnership di lunga data che risale al 1989, quando la compagnia aerea firmò il suo primo ordine per aeromobili Airbus. Oggi, Cathay Group opera 86 aeromobili Airbus e ne ha ordinati altri 70 in consegna futura”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)