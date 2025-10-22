Air France collegherà Parigi-Charles de Gaulle a Las Vegas a partire dal 15 aprile 2026

Air France svela la prima nuova destinazione del suo programma voli per la stagione estiva 2026 (aprile – ottobre 2026).

A partire dal 15 aprile, la compagnia offrirà un collegamento diretto tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas (Nevada), operato tre volte a settimana il lunedì, mercoledì e sabato. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A350-900.

Orario dei voli (ora locale):

AF56: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:40, arrivo a Las Vegas alle 15:35

AF57: partenza da Las Vegas alle 17:50, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:05 del giorno successivo

“Las Vegas diventerà la 19ª destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 26ª in Nord America, insieme ad Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington D.C.

Las Vegas è, inoltre, servita tutto l’anno da KLM, con fino a 7 voli settimanali da Amsterdam-Schiphol“, afferma Air France.

“Situata nel deserto del Mojave, in Nevada, e all’incrocio tra California, Arizona e Utah, Las Vegas è la capitale mondiale dell’intrattenimento. La città affascina i visitatori con la sua energia, i suoi resort-casinò stravaganti e i suoi spettacoli spettacolari. Offre anche una scena culturale unica, da mostre interattive a musei iconici, oltre a numerose attività per famiglie. Grazie alla sua posizione, Las Vegas è anche il punto di partenza ideale per esplorare siti leggendari come il Grand Canyon o la Death Valley. Una destinazione dove l’esplorazione urbana si unisce all’avventura all’aria aperta”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)