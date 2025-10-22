L’U.S. Army ordina nove Boeing CH-47F Block II Chinook

Boeing informa: “L’U.S. Army sta portando avanti i suoi sforzi per l’heavy-lift modernization ordinando nove Boeing CH-47F Block II Chinook tramite due contract awards. I Lot 4 and 5 awards, del valore di 461 milioni di dollari, portano a 18 il numero di velivoli CH-47F Block II sotto contratto”.
“La rapida successione di contratti indica che il Chinook continuerà a svolgere un ruolo importante nella U.S. Army family-of-systems”, ha affermato Heather McBryan, vice president and program manager, Cargo Programs, for Boeing Defense, Space and Security.
“I contratti fanno seguito alla recente Rapid Fielding production decision dell’Army. Boeing sta lavorando a stretto contatto con l’Esercito per definire il percorso da seguire per il Lot 6.
Ad oggi, Boeing ha consegnato all’Esercito sei CH-47F Block II production helicopters, attualmente sottoposti a una serie di valutazioni per dimostrarne le capacità potenziate”, prosegue Boeing.
“Il CH-47F Block II presenta aggiornamenti significativi, tra cui drivetrain and airframe migliorati che aumentano il maximum gross weight di 4.000 libbre, incrementando significativamente la capacità di sollevamento. Inoltre, modifiche innovative al fuel system estendono il raggio di missione di quasi tutti i payloads. Grazie alla maggiore capacità di supporto e alla possibilità di effettuare futuri aggiornamenti a prezzi accessibili, il CH-47F Block II raggiungerà l’obiettivo di volare per almeno altri 40 anni”, conclude Boeing.
(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)