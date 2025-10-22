Air France inaugura la sua nuova lounge a Chicago Airport

Il 17 ottobre 2025, Air France ha inaugurato la sua nuova lounge a Chicago O’Hare International Airport.

“Si tratta di una novità assoluta per la compagnia aerea, che ora offre uno spazio elegante dove godersi un momento di tranquillità e raffinatezza in stile francese prima del volo.

Situata al terminal 5, questa nuova lounge, che riflette l’immagine del brand e gli standard di servizio di Air France, è gestita in collaborazione con il Global Lounge Network. Accoglie i clienti Air France Business e Flying Blue Elite Plus, nonché i passeggeri KLM idonei. La lounge, che si estende su quasi 470 metri quadrati e dispone di 105 posti a sedere, è aperta tutti i giorni dalle 5:00 alle 23:30.

Grazie alla sua generosa altezza, la lounge è dotata di ampie vetrate che illuminano la pista di atterraggio con luce naturale e soffusa per tutto il giorno, offrendo una vista ininterrotta sulle piste. Progettata dai team di Air France in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, la lounge riflette il mondo della compagnia aerea attraverso l’utilizzo del suo logo, del cavalluccio marino alato, suo simbolo storico, e di poster che ne illustrano la ricca tradizione. I colori distintivi di Air France – sfumature di blu, bianchi luminosi e tocchi di rosso – conferiscono all’intero spazio un’atmosfera raffinata ed elegante. L’arredamento, dalle linee morbide e avvolgenti, è stato accuratamente selezionato per offrire il massimo comfort.

Progettata per garantire il massimo relax e serenità, la lounge offre una vasta gamma di servizi, promuovendo l’arte dell’intrattenimento in stile francese”, afferma Air France.

“Al centro della lounge, un’area catering invita gli ospiti a vivere un’esperienza culinaria in stile francese. Questo spazio caldo e accogliente dispone di circa quaranta posti a sedere e di un ampio tavolo per una convivialità ottimale. La gamma di piatti offerti cambia durante il giorno, con piatti caldi e freddi, salati e dolci, comprese opzioni vegetariane.

Per creare un menù gustoso con un approccio più sostenibile, Air France privilegia prodotti locali e di stagione, prestando particolare attenzione alla limitazione degli sprechi alimentari e alla raccolta differenziata e al riciclo degli articoli per la ristorazione. Sono inoltre disponibili fontanelle per ridurre il consumo di plastica monouso.

L’area bar si ispira all’atmosfera dei grandi hotel parigini, creando un’atmosfera festosa ed elegante. Gestito da un barista o disponibile in modalità self-service, offre una selezione di champagne, vini francesi e liquori”, prosegue Air France.

“I Flying Blue Ultimate customers hanno accesso a un’area dedicata all’interno della lounge, dotata di quattro comode poltrone che garantiscono comfort e tranquillità. Questo spazio garantisce la privacy di tutti, consentendo al contempo un facile accesso a tutti i servizi disponibili.

In tutta la lounge, sono disponibili numerose comode poltrone dove i clienti possono rilassarsi, lavorare o gustare un pasto. Sono disponibili anche aree relax più riservate, dotate di pouf e poltrone con vista sulle piste, per chi ha più tempo prima del volo. Un’area di lavoro silenziosa e funzionale e una cabina dedicata per le telefonate garantiscono un’atmosfera di pace.

Per un accesso rapido e semplice, l’ingresso della lounge è dotato di postazioni di controllo dei requisiti. La lounge offre inoltre schermi TV, Wi-Fi gratuito e numerose prese di corrente e porte USB vicino alle poltrone. Infine, sull’app Air France Press è disponibile una selezione di stampa digitale francese e internazionale.

Quest’inverno, Air France opererà fino a sette voli a settimana tra Parigi-Charles de Gaulle e Chicago-O’Hare con Airbus A350“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)