Winter 2025–2026: flight schedule ampliato per Air France, in particolare sulle rotte a lungo raggio

Air France continua ad espandere il suo network. Durante la stagione invernale 2025-2026 (da novembre 2025 a marzo 2026), la compagnia aerea opererà quasi 800 voli giornalieri verso quasi 170 destinazioni in tutto il mondo.

Long-haul network: 87 destinazioni, capacità in aumento del 3%

La stagione invernale 2025 vedrà una continua crescita del long-haul network di Air France, con un aumento della capacità (misurato in ASK) del 3%. Saranno inaugurate le seguenti nuove rotte:

Parigi-Charles de Gaulle – Phuket (Thailandia): fino a 3 voli diretti settimanali a partire dal 27 novembre 2025, operati da Boeing 777-300ER.

Parigi-Charles de Gaulle – Punta Cana (Repubblica Dominicana): 3 voli settimanali dal 13 gennaio al 28 marzo 2026, operati sempre da Boeing 777-300ER.

Vi sarà inoltre un rafforzamento delle rotte esistenti e delle principali destinazioni regionali:

Nord America:

La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Orlando, inaugurata nell’estate 2025, proseguirà per tutto l’inverno con 5 voli settimanali operati da Airbus A350-900. Le rotte tra Parigi-Charles de Gaulle e Raleigh-Durham (USA), Cancún (Messico) e Papeete (Polinesia Francese, via Los Angeles) saranno servite fino a 7 volte a settimana, rispetto alle precedenti cinque.

Sud America e Caraibi:

Il servizio per il Brasile sarà potenziato, con un massimo di 12 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Rio de Janeiro e 5 voli settimanali per Salvador de Bahia. Anche la rotta Parigi-Charles de Gaulle – San José (Costa Rica) aumenterà fino a 10 voli diretti a settimana, rispetto ai 7 della stagione invernale 2024-2025.

Africa e Oceano Indiano:

Città del Capo (Sudafrica) sarà ora servita fino a 7 volte a settimana da Parigi-Charles de Gaulle, operata da Airbus A350-900. Saranno operativi fino a 5 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Zanzibar-Kilimanjaro (Tanzania), rispetto ai 3 precedenti. I voli tra Parigi-Charles de Gaulle e Mauritius saranno ora operati da Airbus A350-900 e Boeing 777-300ER.

Asia e Medio Oriente:

Bangkok (Thailandia) sarà ora servita due volte al giorno da Parigi-Charles de Gaulle. La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Riyadh (Arabia Saudita), inaugurata nell’estate 2025, proseguirà per tutto l’inverno con 3 voli diretti settimanali. Dubai sarà servita 16 volte a settimana da Parigi-Charles de Gaulle, rispetto alle 14 dello scorso inverno.

La scorsa primavera, Air France ha presentato la sua nuova La Première suite. Questa cabina esclusiva offre un concetto unico e completamente modulare, con una seduta e una chaise longue che si trasformano in un letto completamente reclinabile. La cabina si estende su cinque finestrini, un’esclusiva Air France. La nuova La Première suite è ora disponibile su voli selezionati da Parigi-Charles de Gaulle a New York-JFK, Singapore e Los Angeles. Sarà disponibile anche sui voli per Miami e Tokyo Haneda rispettivamente a dicembre 2025 e marzo 2026.

A Los Angeles International Airport, Air France introduce un nuovo ground service dedicato, progettato per rendere il viaggio La Première il più fluido ed esclusivo possibile. I La Première customers possono ora effettuare il check-in presso un’area dedicata La Première situata tra il Terminal 1 e il Terminal 2, dove vengono accolti con assistenza personalizzata, con consegna immediata dei bagagli, accompagnamento prioritario ai controlli di sicurezza TSA e trasferimento in auto privata attraverso l’aeroporto sulla pista. I passeggeri possono quindi usufruire di un percorso più rapido e agevole verso l’area dedicata La Première della nuova lounge Air France, situata vicino al gate di partenza, per un’esperienza di viaggio eccezionale.

Un’altra tappa fondamentale nella strategia di premiumizzazione di Air France: a settembre 2025, la compagnia aerea ha iniziato a implementare progressivamente il suo nuovo servizio Wi-Fi ad alta velocità su tutta la flotta, inclusi, per la prima volta, i suoi aerei regionali. Circa venti aeromobili a medio e lungo raggio sono già dotati di Wi-Fi, consentendo ai clienti di usufruire di una connessione gratuita, stabile, veloce e sicura durante il volo. Air France è la prima grande compagnia aerea europea a offrire questo servizio a bordo. L’obiettivo è di dotare il 30% della flotta entro la fine del 2025 e l’intera flotta entro la fine del 2026.

Short- and medium-haul: fino a 630 voli giornalieri verso oltre 90 destinazioni

Quest’inverno Air France aumenterà le frequenze tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali città francesi, tra cui Tolosa (fino a 11 voli giornalieri), Marsiglia (fino a 9 voli giornalieri) e Nizza (fino a 8 voli giornalieri), rafforzando ulteriormente la connettività regionale con la rete di medio e lungo raggio della compagnia aerea.

Un nuovo volo mattutino sarà aggiunto tra Parigi-Charles de Gaulle e London-Heathrow, portando il totale a 7 voli giornalieri. La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Cork (Irlanda) sarà operativa per tutta la stagione invernale con 4 voli settimanali.

In Italia, un ulteriore volo giornaliero sarà aggiunto sulle rotte tra Parigi-Charles de Gaulle e Milano Linate, oltre che su Milano Malpensa. La rotta per Verona sarà operativa per tutta la stagione invernale con 5 voli settimanali.

Aumenteranno anche le frequenze per Düsseldorf, Monaco e Zurigo, con rispettivamente fino a 6, 5 e 4 voli giornalieri.

Più a sud, Tangeri (Marocco) sarà collegata a Parigi-Charles de Gaulle per tutto l’inverno con un massimo di 3 voli settimanali. La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Tenerife (Spagna) sarà operativa 4 volte a settimana durante le festività natalizie.

Transavia France, la filiale low-cost di Air France-KLM Group, con base principale all’aeroporto di Parigi-Orly, servirà 109 destinazioni in 29 paesi quest’inverno, su 227 rotte, rafforzando la sua posizione di principale compagnia aerea low-cost in partenza dagli aeroporti dell’area parigina.

Dettagli sull’orario dei voli, i giorni di operatività e le tariffe sono disponibili su airfrance.com e transavia.com.

(Ufficio Stampa Air France)