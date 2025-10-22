Nuovo codeshare agreement tra Iberia e Pegasus Airlines

Iberia e la compagnia aerea turca Pegasus Airlines hanno firmato un codeshare agreement che consentirà a entrambe le compagnie aeree di espandere la propria rete di destinazioni e migliorare la connettività tra Spagna, Turchia e altri mercati chiave.

“Grazie a questa partnership, i clienti Iberia potranno ora viaggiare verso nuove destinazioni in Turchia con i voli Pegasus Airlines, commercializzati con il codice Iberia. Questo include un volo diretto tra Madrid e Istanbul (Sabiha Gökçen Airport), con collegamenti verso sette destinazioni domestiche: Smirne, Kayseri/Cappadocia, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum e Adana.

D’altra parte, Pegasus Airlines applicherà il suo codice sui voli operati da Iberia da Madrid verso diverse destinazioni in Spagna, Portogallo e Brasile. I clienti Pegasus potranno viaggiare verso undici città spagnole, tra cui Palma di Maiorca, Gran Canaria, Ibiza, La Coruña, Asturie, Lanzarote, Fuerteventura, Vigo, Malaga, Siviglia e Tenerife Nord, nonché verso Lisbona in Portogallo e San Paolo tramite un collegamento a Madrid“, afferma Iberia.

“Il sistema di prenotazione tiene automaticamente conto del tempo di collegamento tra i voli Iberia, che operano dal Terminal 4, e i voli Pegasus, che operano dal Terminal 1 dell’Aeroporto di Madrid-Barajas, garantendo un’esperienza di trasferimento fluida per i passeggeri che viaggiano con itinerari in codeshare. Inoltre, l’aeroporto offre un servizio navetta gratuito tra i terminal, rendendo i trasferimenti tra i voli più facili e comodi”, prosegue Iberia.

“Questo accordo con Pegasus Airlines rafforza l’impegno di Iberia nell’offrire ai nostri clienti migliori opzioni di viaggio, collegando Spagna e America Latina con la Turchia ed espandendo il nostro codeshare network. Ne trarranno vantaggio anche i clienti Pegasus, che ora avranno un accesso più facile a diverse destinazioni che operiamo”, ha dichiarato María Jesús López Solás, Chief Commercial, Network Development and Alliances Officer, Iberia.

Emre Pekesen, Sales and Network Planning Group Director, Pegasus Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questo nuovo accordo con Iberia e di offrire ai nostri passeggeri collegamenti migliorati in Turchia, Spagna, Portogallo e America Latina. Questo è un momento molto speciale per le nostre compagnie aeree e ci auguriamo di poter collaborare a lungo termine con loro”.

(Ufficio Stampa Iberia)