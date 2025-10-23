American Airlines comunica i risultati del terzo trimestre 2025

American Airlines Group ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2025.

Record third-quarter revenue di 13,7 miliardi di dollari. Third-quarter GAAP net loss di 114 milioni di dollari, pari a (0,17 dollari) per diluted share. Escludendo i net special items, third-quarter net loss di 111 milioni di dollari, pari a (0,17 dollari) per diluted share.

“Il team di American Airlines sta mantenendo i propri impegni”, ha dichiarato il CEO di American, Robert Isom. Abbiamo costruito solide fondamenta, con una gestione dei costi best-in-class e un’attenzione particolare al rafforzamento del bilancio. Guardando al futuro, sono fiducioso che i continui investimenti nella nostra rete, nell’esperienza cliente e nel programma fedeltà ci posizioneranno al meglio per guidare la crescita del fatturato e il valore per gli azionisti nel 2026 e oltre”.

“American ha registrato un fatturato di 13,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre. I ricavi unitari su base annua sono migliorati sequenzialmente durante tutto il trimestre, con settembre che ha prodotto una crescita positiva dei ricavi unitari. La crescita dei ricavi unitari premium su base annua continua a superare quelli della main cabin.

La compagnia rimane concentrata sull’esecuzione delle sue priorità strategiche e sulla realizzazione del suo potenziale di fatturato. Entro la fine di quest’anno, la compagnia prevede di aver completamente ripristinato la sua quota di ricavi indiretti, influenzata dalla sua precedente strategia di vendita. American sta ora spostando l’attenzione sull’espansione della sua quota di ricavi indiretti oltre i livelli storici, il che, unito al miglioramento delle capacità distributive, dovrebbe generare un valore significativo per la compagnia aerea.

American continua a riscontrare un forte coinvolgimento con il suo programma fedeltà AAdvantage®, leader del settore, con un aumento del 7% dei conti attivi su base annua. Nel terzo trimestre, la spesa sulle carte di credito co-branded è aumentata del 9% su base annua. American continua a lavorare per l’implementazione della sua partnership esclusiva e ampliata con Citi, che inizierà a gennaio 2026.

American sta migliorando ogni fase del viaggio per i suoi clienti. La compagnia prevede di aprire nuove Flagship® lounge a Miami e Charlotte, oltre ad ampliare la presenza delle Admirals Club® lounge in entrambi gli aeroporti. I nuovi Flagship Suite® seats di American sui suoi Boeing 787-9 hanno guidato la flotta widebody di American in termini di soddisfazione del cliente durante il terzo trimestre. Il prodotto Flagship Suite® di American verrà esteso alle rotte transcontinentali della compagnia aerea sui nuovi Airbus A321XLR. La compagnia ha inoltre annunciato investimenti per trasformare l’esperienza di bordo sui suoi regional aircraft, ha presentato una nuova partnership per il caffè con Lavazza, ha lanciato la sua prima partnership per lo champagne con Champagne Bollinger e ha migliorato la sua esperienza di volo con amenity kits e opzioni di ristorazione di qualità superiore”, afferma American.

“Il team di American Airlines ha mantenuto un’operatività resiliente nel terzo trimestre, nonostante un contesto operativo difficile dovuto a eventi meteorologici significativi e a sfide per il controllo del traffico aereo. Grazie agli investimenti in tecnologia e nei suoi sistemi operativi, American Airlines si è rapidamente ripresa dalle operazioni irregolari del trimestre e ha mitigato con successo l’impatto sui clienti.

La compagnia ha chiuso il terzo trimestre con 36,8 miliardi di dollari di debito totale e 29,9 miliardi di dollari di debito netto. American è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di un debito totale inferiore a 35 miliardi di dollari entro la fine del 2027. La compagnia ha chiuso il terzo trimestre con 10,3 miliardi di dollari di liquidità disponibile totale”, prosegue American.

“Sulla base del fatturato attuale, delle aspettative sui futuri trend della domanda e del prezzo del carburante, ed escludendo l’impatto delle voci straordinarie, American prevede che l’adjusted earnings per diluted share sarà compreso tra $0,45 e $0,75 per il quarto trimestre 2025 e tra $0,65 e $0,95 per l’intero anno. Full-year free cash flow atteso superiore a 1 miliardo di dollari”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)