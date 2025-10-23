THE LOFT di Brussels Airlines riceve un prestigioso premio prima della chiusura per un profondo rinnovamento

Ai World Travel Awards di Cagliari, Sardegna, THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus è stata nominata “Leading Airline Lounge” in Europa. È la settima volta consecutiva che questa lounge riceve il prestigioso premio, poco prima della chiusura per un profondo rinnovamento.

“THE LOFT ha aperto i battenti nel 2014. Con una superficie totale di 1.240 m2, all’epoca offriva una capacità di 300 posti a sedere. Nei primi quattro anni, THE LOFT ha accolto oltre 1.500 passeggeri al giorno.

Nel 2018 Brussels Airlines ha collaborato con Lexus per creare uno spazio stimolante con i più alti standard di ospitalità. La lounge è stata ampliata di 800 m2 per accogliere fino a 500 ospiti, con un open space che espone oggetti premiati con i Lexus Design Awards, permettendo agli ospiti di scoprire il lifestyle di lusso del marchio.

La nuova lounge ha riscosso un successo immediato: nel 2019, THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus è stata incoronata “Europe’s Leading Airlines Lounge” ai World Travel Awards. Da allora in poi, la lounge ha continuato a conquistare il premio anno dopo anno.

THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus chiuderà i battenti il 1° gennaio 2026. I 2.040 m2 saranno completamente ripensati per offrire ai viaggiatori premium una lounge ancora più prestigiosa in futuro. L’apertura della nuova lounge è prevista per la fine dell’estate 2026″, afferma Brussels Airlines.

“THE LOFT ha reso Brussels Airlines una compagnia aerea di prestigio e una forza da non sottovalutare. Questa lounge è stata riconosciuta sette volte come Europe’s Leading Airline Lounge, perché non abbiamo mai dato per scontato questo riconoscimento. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato costantemente per garantire il nostro successo. Oggi, tuttavia, siamo giunti al momento in cui siamo pronti a compiere il passo successivo per offrire i più alti standard di ospitalità belga: è giunto il momento di dire addio a THE LOFT nella sua forma attuale e di creare qualcosa di completamente nuovo da zero”, afferma Yves Bernaerts, Lounge Manager, Brussels Airlines.

“Tutto il team di Brussels Airlines ringrazia Lexus per gli anni di incrollabile supporto e lavoro di squadra su THE LOFT. Brussels Airlines desidera inoltre ringraziare espressamente gli altri partner della lounge, come Neuhaus, Grohe, Rombouts, Aramark e molti altri”, prosegue Brussels Airlines.

“Per sette anni consecutivi, THE LOFT di Brussels Airlines e Lexus è stata riconosciuta come leader tra le European airline lounges. Lexus ha dato vita al suo spirito Omotenashi and Experience Amazing to life, non solo attraverso il design, ma anche ispirando il personale della lounge e trasformando lo spazio in un’esperienza davvero unica per i passeggeri. Siamo orgogliosi dei team che hanno abbracciato e incarnato in modo naturale i valori Lexus. Questo premio è loro. Auguro al nostro partner Brussels Airlines ogni successo con la loro lounge rinnovata. Sono certo che continuerà a ispirare e deliziare i viaggiatori”, afferma Dominique Bloch, Project Manager di THE LOFT, Lexus Europe

“Maggiori informazioni sulla ristrutturazione di THE LOFT e sulle soluzioni temporanee per i passeggeri premium saranno presto disponibili”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)