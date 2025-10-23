LOT Polish Airlines collegherà Roma con Cracovia a partire dalla primavera 2026

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, presenta ai passeggeri italiani una nuova destinazione: Cracovia. “Dal 30 marzo 2026 la compagnia aerea collegherà Roma con la seconda città più grande della Polonia senza scali per tutto l’anno. I voli, operati con moderni Boeing 737 MAX 8 con due classi di servizio a bordo, saranno effettuati ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica. Durante l’orario invernale, LOT Polish Airlines collega le due città quattro volte a settimana”, afferma LOT Polish Airlines.
Voli diretti di LOT Polish Airlines per Cracovia:
Partenza volo LO2142 da Roma Fiumicino alle 12:45, arrivo a Cracovia alle 14:50 ora locale.
Partenza volo LO2141 da Cracovia alle 9:45, arrivo a Roma Fiumicino alle 11:45 ora locale.
“L’Italia è un mercato strategico per noi, dove registriamo una crescita significativa da diversi anni. In linea con l’elevata domanda, stiamo espandendo le nostre operazioni qui lanciando per la prima volta voli diretti per Cracovia”, sottolinea Amit Ray, Director Italy, DACH Markets, Malta + India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines.
“Cracovia, nel sud della Polonia, con una popolazione di circa 800.000 abitanti, non è solo una città ricca di storia, ma anche una potenza economica. La città è famosa per il suo centro storico, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che può essere scoperto al meglio percorrendo la famosa Via Reale. Ci sono anche innumerevoli chiese e monasteri da scoprire e soprattutto il famoso Santuario della Divina Misericordia, dove operò Karol Wojtyla, che in seguito divenne Papa Giovanni Paolo II.
I nuovi voli da Roma a Cracovia possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita. Ulteriori informazioni su LOT Polish Airlines sono disponibili sul sito www.lot.com“, conclude LOT Polish Airlines.
(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)