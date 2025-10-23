Volotea è “Europe’s Leading Low-Cost Airline”

Volotea è stata premiata per il quarto anno come “Europe’s Leading Low-Cost Airline” in occasione della 32ª edizione dei World Travel Awards. La cerimonia di quest’anno si è svolta a Cagliari, cuore della Sardegna, una regione storicamente strategica per il network del vettore, dove la compagnia continua a investire per garantire una connettività capillare e di qualità.

“I World Travel Awards sono riconosciuti a livello mondiale come una delle cerimonie di premiazione più prestigiose nel settore dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità, con l’obiettivo di dare risalto ai risultati più eccezionali e alle best practice dell’intera industria. I vincitori sono scelti attraverso un processo di votazione online che coinvolge esperti del settore turistico, tra cui agenzie di viaggio, tour operator e organizzazioni internazionali, e il grande pubblico. In particolare, Volotea si è distinta quest’anno tra una rosa di 8 compagnie finaliste provenienti da tutta Europa.

A ritirare il premio sono stati alcuni membri del team Volotea, tra cui Valeria Rebasti, International Market Director; Pietro Cassitta, Direttore Marketing, e diversi membri dell’equipaggio basati in Sardegna – dove la compagnia ha una base operativa a Olbia, oltre a volare dagli scali di Alghero e Cagliari – tra cui Roberto Ruggeri, Giulia Muccioli, Jessica Sanna e Monica Porcheddu”, afferma Volotea.

“Ricevere questo importante riconoscimento proprio in Sardegna, una regione alla quale siamo profondamente legati, ha un valore speciale per tutti noi”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Questo premio è il risultato di un impegno continuo nel mettere il cliente al centro della nostra strategia. I dati parlano chiaro: chi vola con noi è sempre più soddisfatto e ci raccomanda con entusiasmo. È questa la nostra vittoria più grande”.

“In base ai dati più recenti, Volotea si conferma tra le compagnie aeree più apprezzate in Europa, grazie a un Net Promoter Score (NPS) – l’indicatore utilizzato a livello internazionale per misurare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti – pari a 46,9 punti a livello di network (dato YTD – settembre 2025), in aumento del 35,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. In Italia, nei primi nove mesi dell’anno l’NPS raggiunge quota 50,5 punti (+14,4 punti vs 2024), mentre tra i clienti iscritti al programma fedeltà Megavolotea, sfiora i 58,9 punti (+12 punti vs 2024), confermando la fiducia e la qualità percepita da parte dei passeggeri. Questi risultati sono il frutto di un investimento costante nel miglioramento dell’esperienza di volo: processi aeroportuali più snelli, servizi a bordo sempre più curati e una forte attenzione al comfort e ai dettagli, anche nel segmento low-cost, come più spazio tra i sedili, poltrone reclinabili e un ambiente piacevole grazie a musica, illuminazione e pulizia.

La compagnia punta ora a chiudere il 2025 avvicinandosi al traguardo dei 50 punti NPS, un obiettivo ambizioso che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita orientato alla soddisfazione dei passeggeri.

Il riconoscimento della qualità offerta da Volotea arriva anche dal mondo digitale: la compagnia vanta un’elevata reputazione online su piattaforme come TripAdvisor e Trustpilot, dove ha raccolto oltre 250.000 recensioni da parte degli utenti. A essere particolarmente apprezzati sono la gestione del check-in e dell’imbarco e l’attenzione al cliente dimostrata dal personale di terra e di volo”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)