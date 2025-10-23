Qatar Airways e Swizz Beatz lanciano “The Qatar Airways Creative 100”

In una prima mondiale, Qatar Airways ha annunciato una partnership culturale rivoluzionaria con l’artista, imprenditore e creativo internazionale vincitore di un Grammy Award, Swizz Beatz. La collaborazione è stata presentata in occasione di un evento ad Art Basel Paris 2025, dove Qatar Airways è anche Premium Partner in tutte e cinque le principali fiere di Art Basel.

“Per celebrare l’inizio della partnership, “The Dean Collection”, fondata da Swizz Beatz e Alicia Keys, si è unita a Qatar Airways per la prima edizione di Qatar Airways Creative 100, una piattaforma annuale che celebra i creativi più influenti il cui lavoro sta plasmando il futuro della cultura globale. Dall’arte e dal design alla musica, dalla tecnologia allo sport e oltre, la lista riunirà i veri trendsetter del momento. L’iniziativa sarà inaugurata da un evento di punta durante Art Basel Qatar nel febbraio 2026.

L’annuale “Creative 100” metterà in luce 100 visionari il cui lavoro trascende i confini. Tra i primi creativi annunciati figurano Black Coffee, DJ e produttore sudafricano vincitore di un Grammy Award; Miles Chamley-Watson, campione olimpico di scherma e innovatore di stile; Kristian Teär, CEO dell’azienda danese di elettronica di lusso Bang & Olufsen; Yoon Ahn, stilista americano co-fondatore di AMBUSH e attuale Jewellery Director di Dior Homme; Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari. Dal mondo dell’arte, tra i nuovi arrivati figurano Kennedy Yanko, scultore che fonde le sue creazioni con la vernice metallica di recupero, e Patrick Eugene, artista visivo le cui opere esplorano l’identità, la cultura e l’esperienza umana”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “In Qatar Airways la creatività alimenta tutto ciò che facciamo. In qualità di migliore compagnia aerea al mondo, la creatività plasma il nostro modo di innovare, connettere le culture e reinventare l’esperienza di viaggio. La nostra partnership con Swizz Beatz riflette lo stesso spirito: la convinzione condivisa che la creatività abbia il potere di ispirare, unire e trasformare il modo in cui il mondo si connette. Attraverso Qatar Airways Creative 100, celebriamo coloro le cui idee plasmano la cultura, unendo le persone attraverso la creatività e l’arte oltre i confini”.

Il co-fondatore di The Dean Collection, Swizz Beatz, ha dichiarato: “Qatar Airways non si limita a muovere le persone, muove il mondo. Ecco perché questa partnership sembra così naturale. Insieme, stiamo creando una piattaforma che mette in luce le persone più stimolanti del nostro tempo. La Qatar Airways Creative 100, in collaborazione con The Dean Collection, è il primo passo”.

“La partnership contribuirà a migliorare il viaggio dei passeggeri di Qatar Airways attraverso prodotti e varie esperienze di bordo. Come prima espressione di creatività del Qatar Airways Creative 100, le due forze collaborative hanno svelato i rendering di una special edition Formula 1® livery, celebrando il suo ruolo di Global Airline Partner durante l’annuncio. Un’ulteriore livrea per celebrare la partnership della compagnia aerea con la FIFA World Cup 2026™ sarà svelata in un secondo momento.

Qatar Airways introdurrà anche una piattaforma digitale dedicata a Qatar Airways Creative 100. Fungerà da hub culturale con film, interviste, podcast e guide turistiche ideati da creativi internazionali. La piattaforma offrirà inoltre vantaggi esclusivi ai membri Privilege Club, tra cui l’accesso a masterclass esclusive tenute da membri del Creative 100 e inviti prioritari a eventi culturali di punta.

All’inizio di quest’anno Qatar Airways ha annunciato una nuova partnership globale con Art Basel, la principale fiera d’arte contemporanea al mondo. In qualità di Premium Partner di Art Basel, la compagnia aerea sosterrà tutte le prestigiose mostre annuali della fiera a Basilea, Parigi, Hong Kong e Miami Beach, nonché la sua nuova edizione in Qatar“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)