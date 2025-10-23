Emirates è in cima alla classifica del JFK Fly Quiet Programme

Emirates ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Gold Tier nell’ambito del Fly Quiet Programme 2024 dell’aeroporto JFK di New York, unica compagnia aerea ad aver ottenuto questo riconoscimento. Il punteggio di Emirates, pari a 92,9, ha superato significativamente quello di altri vettori che atterrano in questo aeroporto e partecipano al programma.

“Il Fly Quiet Programme, sviluppato dalla Port Authority of New York and New Jersey, è un’iniziativa volontaria che incoraggia le compagnie aeree a ridurre al minimo la propria firma acustica attraverso l’utilizzo di aeromobili più silenziosi, l’adozione di procedure di abbattimento del rumore e l’utilizzo preferenziale delle piste.

Questo riconoscimento Gold Tier riflette l’impegno della compagnia aerea nella riduzione del rumore in uno degli aeroporti più trafficati e complessi dal punto di vista operativo al mondo. Fin dall’inizio del programma, Emirates ha collaborato strettamente con la Port Authority, con il Flight Operations team della compagnia aerea impegnato in sforzi costanti per superare tutti i requisiti del programma. L’ultimo riconoscimento in uno degli hub internazionali più trafficati al mondo segue una serie di riconoscimenti del settore nella gestione del rumore ottenuti nel corso degli anni, tra cui il Silver Tier status at Newark (EWR) e il Chairperson’s Award at San Francisco’s (SFO) Fly Quiet programmes.

I livelli di rumore della flotta Emirates registrano un margine cumulativo notevole, superiore a 12 EPNdB rispetto agli ICAO Chapter 4 requirements. La flotta interamente wide-body e le operazioni ad alta capacità della compagnia aerea trasportano i passeggeri in modo efficiente, ottimizzando al contempo l’emissione acustica grazie a una media di 1,75 milioni di passeggeri-chilometro per tratta, che comporta un evento di rumore in arrivo e uno in partenza. In parole povere, ciò significa aeromobili più pieni che volano senza scalo su distanze più lunghe, ottimizzando al contempo l’emissione acustica”, emirates Emirates.

“L’efficienza operativa attraverso aeromobili a lungo raggio ad alta capacità contribuisce a garantire una significativa efficienza acustica complessiva. Si consideri una rotta che serve 500 passeggeri al giorno, che un singolo aeromobile wide-body Airbus A380 di Emirates completa con un evento di rumore in arrivo e uno in partenza. Operazioni sulla stessa rotta con aeromobili più piccoli, che presentano caratteristiche di rumore diverse rispetto agli aeromobili Emirates, possono richiedere fino a tre voli in ciascuna direzione, oltre a uno scalo tecnico, generando un totale di sei eventi di rumore in arrivo e sei in partenza per la stessa operazione. La natura della rete della compagnia aerea e le operazioni ad alta capacità, supportate da una flotta di aeromobili wide-body, sono il modo in cui il modello operativo di Emirates ottimizza le emissioni acustiche, mantenendo al contempo una connettività vitale per le comunità.

L’abbattimento del rumore degli aerei è fondamentale per proteggere la salute e la qualità della vita delle comunità adiacenti agli aeroporti. L’impegno della compagnia aerea nel ridurre al minimo il proprio impatto acustico riflette il suo sostegno alle comunità locali nelle destinazioni servite, riconoscendo che anche piccole decisioni nelle operazioni di volo possono portare a una significativa riduzione del rumore a terra.

La strategia di riduzione del rumore della compagnia aerea persegue ogni mezzo disponibile, mantenendo al contempo i più elevati standard di diligenza operativa, tra cui: conformità alle normative di abbattimento del rumore; priorità alle noise preferential runways; monitoraggio trasparente e responsabilità; una flotta più silenziosa; coinvolgimento collaborativo con le parti interessate”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)