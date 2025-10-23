SWISS vince i World Travel Awards per la Business Class e la First Class

SWISS informa: “Swiss International Air Lines (SWISS) è stata nominata ‘Europe’s leading airline for First Class travel’ per il quarto anno consecutivo ai World Travel Awards di quest’anno. L’ulteriore riconoscimento ai WTA 2025 come ‘Europe’s leading airline for Business Class travel’ sottolinea il solido posizionamento di SWISS nel segmento dei viaggi aerei premium. I due premi confermano che gli investimenti nell’ulteriore perfezionamento della sua offerta di viaggio premium stanno dando i loro frutti e che la compagnia sta mantenendo la promessa di offrire ai propri clienti il massimo comfort e la massima qualità del servizio.

I World Travel Awards sono tra i riconoscimenti più prestigiosi nel settore dei viaggi e del turismo internazionale. I vincitori vengono votati ogni anno da professionisti del settore e viaggiatori aerei di tutto il mondo. SWISS ha ricevuto i suoi due premi del 2025 durante la cerimonia di gala dei World Travel Awards Europe, tenutasi in Sardegna mercoledì 22 ottobre”.

“Siamo lieti e orgogliosi di ricevere questo doppio riconoscimento, che consideriamo un tributo all’impegno di tutti i nostri dipendenti”, ha dichiarato Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Questi World Travel Awards ci confermano che siamo sulla strada giusta con le nostre numerose iniziative e il nostro obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti. Sono anche uno stimolo per noi a continuare a sviluppare e perfezionare la nostra offerta di viaggio premium. Con la nostra nuova cabina SWISS Senses e i nostri nuovi concetti di servizio, puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea leader nel settore premium”.

“I passeggeri di SWISS Business e SWISS First godono di un’esperienza di viaggio aerea premium dal check-in alle lounge aeroportuali dedicate, fino all’arrivo. I loro numerosi privilegi e vantaggi includono servizi prioritari e poltrone a bordo che si trasformano in un letto completamente reclinabile. Con il suo nuovo “SWISS Senses” concept, SWISS introduce interni di cabina completamente nuovi, servizi ottimizzati e diverse altre innovazioni di prodotto che offrono ancora più comfort e personalizzazione all’esperienza di viaggio del cliente”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa SWISS International Air Lines – Photo Credits: SWISS International Air Lines)