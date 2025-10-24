Qatar Airways premiata come ‘Best Airline App 2025’ dal World Aviation Festival

Qatar Airways si è aggiudicata il premio ‘Best Airline App 2025’ al World Aviation Festival di quest’anno, il più grande evento mondiale dedicato alla tecnologia aeronautica.

“Il vincitore è stato annunciato durante la “Battle of the Airlines Apps”, un esclusivo concorso con giuria composta da più partecipanti, che ha avuto inizio con la nomina della propria app preferita da parte dei viaggiatori prima dell’evento. Le cinque app più votate sono state poi valutate da una giuria in base all’esperienza utente, ai servizi mobile e all’innovazione digitale, dopo che ciascuna compagnia aerea ha presentato la propria piattaforma digitale”, afferma Qatar Airways.

Christophe Guittard, Senior Vice President Business-to-Consumer, Qatar Airways, ha dichiarato: “Ricevere il riconoscimento più ambito per un’app di una compagnia aerea riflette l’eccezionale qualità e l’ambizione della nostra app. Rafforza il nostro impegno di lunga data nel definire il punto di riferimento per l’eccellenza digitale. Più di una semplice compagna di viaggio, l’app di Qatar Airways è un concentrato di tecnologia intelligente e innovazione, progettata per informare, guidare e supportare i nostri clienti in qualsiasi situazione immaginabile. Offre un livello eccezionale di soddisfazione dei viaggiatori grazie a velocità, personalizzazione, navigazione intuitiva ed esperienze esclusive inedite al mondo, che ridefiniscono ciò che i passeggeri possono aspettarsi da una piattaforma digitale per compagnie aeree”.

“L’app di Qatar Airways offre esperienze personalizzate in ogni fase del viaggio, a terra e in volo. Dalla prenotazione del viaggio perfetto in oltre 170 destinazioni in tutto il mondo alla gestione di ogni dettaglio con facilità, l’app è progettata per rendere il viaggio fluido e intuitivo.

Oltre alle funzionalità tradizionali, offre servizi esclusivi pensati sia per i frequent flyer che per chi viaggia per la prima volta. Tra questi, rimborsi immediati o automatici per i membri Privilege Club sui prodotti idonei, aggiornamenti e avvisi in tempo reale e dettagli personalizzati per momenti indimenticabili come compleanni e passaggi di livello.

L’innovazione digitale integrata nell’app Qatar Airways include anche funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’app ha recentemente accolto Sama, la prima assistente di volo dotata di intelligenza artificiale al mondo, sulla piattaforma per rendere le prenotazioni più intelligenti. Poiché Sama interagisce in modo naturale tramite voce e chat, i viaggiatori possono semplicemente chiederle informazioni su destinazioni, prezzi, cabine e opzioni di volo, consentendole di progettare un itinerario personalizzato in tempo reale. I passeggeri di Business Class possono anche visualizzare il menu di bordo prima del volo, in modo che Sama possa fornire consigli e presentare specialità dello chef e menu dietetici specifici”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)