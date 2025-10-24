American Airlines nomina Nathaniel Pieper come Chief Commercial Officer

American Airlines Group Inc. ha annunciatoche Nathaniel (Nat) Pieper è stato nominato Chief Commercial Officer. Pieper, attualmente CEO dell’alleanza oneworld, assumerà il suo nuovo ruolo a partire dal 3 novembre. Riporterà al CEO di American, Robert Isom.

“Nat è un leader di livello mondiale, orientato ai risultati, che ha ottenuto un enorme successo nel corso della sua intera carriera”, ha affermato Isom. “È un esperto del settore aereo, avendo guidato team in diverse discipline presso Northwest, Delta e Alaska. L’esperienza e la competenza di Nat, unite al suo recente lavoro con noi alla guida di oneworld, lo rendono estremamente adatto a guidare il nostro Commercial team in futuro”.

“In qualità di Chief Commercial Officer, Pieper guiderà l’intera strategia commerciale, la pianificazione e le performance di American in termini di alliances and partnerships, cargo, co-branded credit card program, loyalty, network planning, revenue management, sales and distribution. Inoltre, co-dirigerà il Customer Experience team della compagnia aerea insieme al Chief Operating Officer di American, David Seymour.

Pieper entra in American dopo aver ricoperto il ruolo di CEO di oneworld dall’aprile 2024. Durante il suo mandato, ha integrato due nuove compagnie aeree in oneworld, lanciato iniziative di sostenibilità e customer experience e consolidato i rapporti tra le compagnie aeree associate. Il mandato di Pieper si è concentrato sulla ridefinizione della missione e della strategia di oneworld, concentrandosi su un’esperienza cliente premium, sull’integrazione digitale, su iniziative su larga scala e sull’implementazione di una struttura organizzativa solida e ben definita che prepari l’alleanza al successo a lungo termine.

Prima di oneworld, Pieper ha ricoperto per oltre 25 anni posizioni dirigenziali in ambito commerciale e finanziario presso Alaska Air Group, Delta Air Lines e Northwest Airlines. In qualità di Senior Vice President di Alaska Air Group, ha guidato l’ingresso di Alaska in oneworld, ha costruito una partnership commerciale con American Airlines che collegava i voli domestici e internazionali, ha completato diverse importanti transazioni di aeromobili e si è assicurato liquidità sufficiente per affrontare la pandemia”, afferma American.

“In Delta, Pieper ha ricoperto ruoli chiave tra cui quello di Senior Vice President, Europe, Middle East, Africa and India, dove era responsabile di tutte le attività commerciali nella regione. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Vice President, Fleet Strategy and Transactions, orchestrando nove campagne multimiliardarie per aeromobili e supervisionando la revisione strategica della flotta globale della compagnia aerea.

Pieper è entrato a far parte del team dirigenziale di Delta nel novembre 2008, in seguito alla fusione con Northwest Airlines, dove ha iniziato la sua carriera nel settore della finanza e delle alleanze”, prosegue American.

“Contemporaneamente a questa nomina, Steve Johnson riprenderà il ruolo di Vice Chair and Chief Strategy Officer, un ruolo fondamentale in vista del centenario di American Airlines“, conclude American.

“Steve ha realizzato esattamente ciò che era necessario, rinvigorendo la nostra strategia commerciale, ottenendo risultati eccellenti e stabilendo nuovi standard di responsabilità per il team”, ha dichiarato Isom. “Ha impostato il nostro team commerciale in modo perfetto per questa transizione e tornerà senza problemi al suo lavoro guidando lo sviluppo della strategia e il posizionamento strategico per American”.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)