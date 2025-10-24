Smartwings inaugura il nuovo collegamento diretto Roma – Praga

È decollato ieri dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino il primo volo diretto di Smartwings per Praga, un importante passo avanti nell’espansione del network della compagnia che rafforza il legame tra Italia e Repubblica Ceca.

“Smartwings, la più grande compagnia aerea ceca e presente sul mercato da 28 anni, continua così il proprio percorso di crescita in Europa, offrendo nuove opportunità di viaggio e connessione tra le due capitali.

Alla cerimonia del taglio del nastro, svoltasi presso il gate di imbarco, hanno preso parte Jan Toth, Product Manager di Smartwings, Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, il CEO e la rete commerciale di Spazio GSA, General Sales Agent di Smartwings in Italia, insieme ai passeggeri del volo inaugurale, protagonisti di un momento celebrativo prima della partenza verso la capitale ceca.

Il nuovo collegamento Roma – Praga è entrato in servizio ieri, 23 ottobre 2025, con quattro frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) nell’ambito della stagione invernale 2025/26. A partire dal 29 marzo 2026, con l’avvio dell’orario estivo 2026, il collegamento diventerà giornaliero, offrendo ai passeggeri ancora più flessibilità e possibilità di scelta”, afferma Smartwings.

Jan Toth, Product Manager di Smartwings, ha dichiarato: “Siamo felici di inaugurare oggi il nuovo collegamento diretto tra Roma e Praga, che rappresenta un passo importante nella strategia di espansione di Smartwings in Europa. L’Italia è un mercato chiave per noi, e questo collegamento offrirà a un numero sempre maggiore di viaggiatori la possibilità di scoprire la magia e il fascino di Praga con un volo diretto, comodo e conveniente”.

Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Smartwings a Roma Fiumicino con il nuovo collegamento su Praga, una destinazione di grande interesse sia per il traffico leisure che per quello business. Questa nuova rotta arricchisce l’offerta di collegamenti verso l’Europa centrale e conferma la capacità di Fiumicino di attrarre nuove compagnie aeree internazionali, grazie a un mercato in continua crescita e ad un aeroporto dalla riconosciuta eccellenza per la qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti”.

Francesco Sgambelluri, CEO di Spazio GSA – General Sales Agent di Smartwings in Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di continuare ad affiancare Smartwings nel suo sviluppo sul mercato italiano e di rappresentare una compagnia che punta su qualità, efficienza e accessibilità. L’apertura del collegamento da Roma Fiumicino si inserisce in una strategia di consolidamento che guarda con grande attenzione all’Italia: Smartwings è già presente con collegamenti stagionali da Lamezia Terme, Catania, Olbia e Cagliari. Come General Sales Agent, il nostro ruolo è promuovere e supportare la compagnia attraverso una rete commerciale capillare e servizi dedicati alle agenzie di viaggio e ai passeggeri”.

(Ufficio Stampa Smartwings – Spazio GSA – Photo Credits: Smartwings – Spazio GSA)