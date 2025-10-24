Diamond Aircraft reintroduce il DA20i Katana nella produzione europea

Diamond Aircraft informa: “A grande richiesta, Diamond Aircraft annuncia il ritorno dell’iconico DA20i Katana nella sua European production line in Wiener Neustadt, Austria. Gli ordini sono ufficialmente aperti.

In risposta all’aumento della domanda da parte di scuole di volo, aeroclub e proprietari privati, Diamond Aircraft sta riprendendo la produzione del two-seater, single-engine piston aircraft, da tempo celebrato per le sue prestazioni, l’affidabilità e il valore addestrativo”.

“Il DA20i Katana, costruito in Europa, sarà dotato di un Rotax 912 iSc3 Sport engine, che offre efficienza e prestazioni. In un importante aggiornamento rispetto ai modelli precedenti, il velivolo sarà inoltre dotato del Garmin G500TXi glass cockpit, che porta un’avionica avanzata e un’interfaccia touchscreen in cockpit.

Il G500TXi system offre un’elaborazione più rapida, una navigazione intuitiva e una maggiore situational awareness grazie a funzionalità come synthetic vision, terrain awareness and real-time traffic. Questi miglioramenti si traducono in una riduzione del carico di lavoro del pilota, un layout del cockpit più pulito e un’esperienza di volo più coinvolgente.

Costruita su un collaudato composite airframe, la DA20 series continua a offrire un’ingegneria senza tempo, resistenza strutturale e decenni di performance affidabili. Il nuovo DA20i Katana fonde tradizione e innovazione, rendendolo la scelta ideale per modern flight training and recreational flying”, prosegue Diamond Aircraft.

“Siamo entusiasti di riportare il DA20i Katana in Europa”, ha dichiarato Jane Wang, Director Sales, Marketing, and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria. “Questo velivolo ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di piloti e istruttori e, con i suoi nuovi aggiornamenti, è pronto a ispirare la prossima generazione di aviatori”.

“Sebbene la produzione europea della DA20 series sia stata interrotta oltre un decennio fa, la produzione è continuata presso gli stabilimenti canadesi di Diamond Aircraft con il modello DA20-C1, dotato di un motore Continental IO-240-B32B da 125 CV. La produzione del DA20-C1 in Canada continuerà senza modifiche”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)