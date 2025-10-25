ACI World: gli airport leaders si incontreranno a Toronto

Airports Council International – North America (ACI-NA) e ACI World ospiteranno la 2025 ACI-NA & ACI World Annual General Assembly, Conference and Exhibition dal 25 al 28 ottobre a Toronto, Canada.

L’evento sarà ospitato dal Toronto Pearson International Airport.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha dichiarato: “Siamo pronti ad accogliere il mondo al più importante incontro globale dei leader aeroportuali. Il trasporto aereo è in forte crescita: quest’anno si prevede un totale di 9,8 miliardi di viaggi e si prevede che raggiungerà i 18,9 miliardi entro il 2047. Per far fronte a questa crescita è necessaria una collaborazione globale, che rende questo evento, un incontro che riunisce prospettive diverse, più rilevante che mai. Le 2025 Annual General Assembly, Conference and Exhibition genereranno idee e soluzioni che possono trasformarsi in risultati misurabili per i viaggiatori e le comunità”.

“Le 2025 Annual General Assembly, Conference and Exhibition riuniranno ancora una volta leader aeroportuali, responsabili politici e partner del settore da tutto il mondo per discutere le questioni più urgenti che l’industria aeronautica deve affrontare”, ha dichiarato Kevin M. Burke, Presidente e CEO di ACI-NA. “Dagli investimenti infrastrutturali e lo sviluppo della forza lavoro alla sicurezza informatica e all’esperienza dei passeggeri in continua evoluzione, questo evento offre un’opportunità senza pari per collaborare sulle problematiche e altre opportunità che plasmano il futuro del trasporto aereo”.

“In quanto motore economico vitale sia per la regione che per il Paese, Toronto Pearson è consapevole che gli aeroporti sono nodi essenziali nella rete globale del trasporto aereo: ognuno di essi è una stella nella costellazione della connettività e richiede un’innovazione costante”, ha dichiarato Deborah Flint, Presidente e CEO di Toronto Pearson. “Questa settimana, siamo orgogliosi di ospitare qui a Toronto alcuni dei leader e partner commerciali più dinamici del settore, mentre lavoriamo insieme per plasmare il futuro dell’aviazione”.

La conferenza vedrà la partecipazione di illustri leader provenienti da tutta la comunità aeroportuale mondiale e presenterà le ultime innovazioni che stanno plasmando il futuro dell’aviazione.

Il Billy Bishop Toronto City Airport fungerà da aeroporto ospitante di supporto.

