Emirates presenta il retrofitted B777 con cabine Premium Economy per celebrare il 40° anniversario di attività a Karachi

Emirates informa: “Quarant’anni fa, Emirates ha lanciato il suo primo volo, l’EK600, sulla rotta per Karachi. Per celebrare questo traguardo, Emirates ha presentato il suo B777 rimodernato, con cabine Premium Economy, allo Jinnah International Airport. L’anteprima speciale, tenutasi alla vigilia del 40° anniversario della compagnia aerea, ha offerto a VIP, stakeholder del settore dell’aviazione e dei viaggi, nonché ai media, un tour guidato dell’aereo a quattro classi riconfigurato e rinnovato di Emirates, dotato delle sue ultime novità.

Il volo speciale con cabine Premium Economy, operato con il codice EK600, è arrivato a Karachi alle 10:45, per consentire agli ospiti di provare in anteprima le cabine Premium Economy, disponibili su un numero crescente di rotte della rete globale. All’evento erano presenti Sharjeel Wasan, DG Customs Local Head; H.E. Bakheet Ateeq Al-Rumaithi, Consul General of UAE; Ehsan Ullah, Director AvSec Ops & Plans, Airport Security Force; altre autorità locali e aeroportuali, ospitate da Mohammed Alhashmi – Emirates Vice President for Pakistan”.

In occasione dell’evento, Mohammed Alhashmi ha dichiarato: “Karachi occupa un posto speciale nella storia di Emirates, essendo stata la prima destinazione internazionale in cui Emirates ha effettuato il suo volo inaugurale dal suo hub di Dubai. Negli ultimi 40 anni abbiamo orgogliosamente collegato il Pakistan al mondo, supportando viaggiatori, aziende e comunità. Nel nostro impegno per il Paese, abbiamo anche contribuito alla crescita del settore aeronautico e dell’economia nazionale e abbiamo svolto un ruolo attivo nella creazione di posti di lavoro”.

“Dal nostro lancio nel 1985, Emirates si è evoluta in una potenza globale dell’aviazione, con una vasta portata globale, una flotta moderna e un impegno per un world-class service. Guardando al futuro, continuiamo a migliorare l’esperienza del cliente in linea con le tendenze di viaggio in continua evoluzione e speriamo di introdurre le nostre pluripremiate cabine Premium Economy a Karachi in futuro. La Premium Economy di Emirates ha rivoluzionato il viaggio per un segmento crescente di viaggiatori che desiderano migliorare la propria esperienza di volo. Non vediamo l’ora di continuare il suo graduale lancio verso le principali destinazioni della nostra rete, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio di livello superiore e un rapporto qualità-prezzo superiore”.

“Negli ultimi quarant’anni di attività a Karachi, Emirates ha trasportato oltre 19 milioni di passeggeri tra Dubai e Karachi su oltre 87.000 voli. Inoltre, oltre 36 milioni di passeggeri hanno viaggiato su un totale di 146.000 voli tra Dubai e le cinque destinazioni servite nel Paese.

Oltre a supportare il trasporto passeggeri e il turismo, la compagnia aerea trasporta anche oltre 73.000 tonnellate di merci all’anno da e per il Pakistan, facilitando il commercio attraverso l’esportazione e l’importazione di merci. In particolare, sul suo volo inaugurale, i ricavi sono stati generati esclusivamente dal trasporto merci, poiché tutti i passeggeri hanno viaggiato gratuitamente.

Con tre voli giornalieri che collegano Karachi a destinazioni globali, Emirates è diventata parte integrante del panorama aeronautico della città. Alcune delle destinazioni più popolari per Karachi includono Jeddah, Medina, Toronto, Londra, New York, Istanbul, Houston, Kuala Lumpur, Melbourne, Manchester e Shanghai, oltre alla città hub di Emirates, Dubai. I principali mercati di sbocco per Karachi includono viaggiatori provenienti dalle stesse località, oltre a Bangkok, Dammam e Sydney.

Il retrofitted B777 con la Premium Economy offre le cabine più recenti di Emirates che ridefiniscono il comfort per i viaggiatori, offrendo ampi sedili reclinabili in pelle con poggiapiedi e poggiagambe completi e poggiatesta regolabili. Dispone di prese di ricarica integrate, un tavolino da cocktail laterale con finiture in legno, uno schermo TV da 13,3 pollici, un cuscino e una coperta di grandi dimensioni, nonché amenity kits gratuiti su voli selezionati, tra gli altri dettagli di lusso. I passeggeri che desiderano un’esperienza culinaria di alta qualità possono esplorare una vasta selezione di menu regionali, con una vasta gamma di sapori locali e un’ampia selezione di bevande per i clienti Premium Economy“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)