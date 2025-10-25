Hanwha Aerospace firma un accordo per ulteriori T700 and F404 Engines

GE Aerospace informa: “Hanwha Aerospace ha firmato un accordo con GE Aerospace per l’acquisto di additional T700 and F404 engine kits per equipaggiare i Korea Aerospace Industries Surion helicopter e T-50/TA-50/FA-50 Golden Eagle jet trainer and multirole light attack aircraft. In base a questo accordo, Hanwha riceverà 88 T700 engine kits e 40 F404 engine kits. GE Aerospace produrrà l’engine hardware e Hanwha si occuperà dell’assemblaggio e del collaudo dei motori”.

“GE Aerospace conferma il suo impegno a supportare i programmi aeronautici militari coreani, come il Surion e il T/FA-50 Golden Eagle, con i nostri motori collaudati e avanzati”, ha dichiarato Rita Flaherty, Vice President and General Manager of Sales & Business Development for GE Aerospace’s Defense & Systems business. “L’annuncio è un ulteriore esempio della partnership di lunga data tra GE Aerospace e Hanwha Aerospace e non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione per altri decenni”.

“Hanwha Aerospace vanta solide capacità tecnologiche e competitività nell’industria della difesa coreana grazie alla produzione di motori per i principali velivoli nazionali, tra cui il KF-21, il T-50 e il KUH Surion”, ha dichiarato Sun Kim, Senior Executive & President of Aero Engine Business Group, Hanwha Aerospace. “Questo ultimo ordine consolida la nostra partnership con GE Aerospace, consentendo a entrambe le aziende di contribuire al progresso delle crescenti capacità di difesa e competitività della Corea”.

“Testato negli ambienti più difficili, il T700 è il motore di scelta per le applicazioni militari e civili più impegnative al mondo, con oltre 25.000 motori consegnati e più di 100 milioni di ore di volo. Il T700-701K engine, che equipaggia il Korean Surion Helicopter, è la prima rear-drive variant della T700 engine family.

L’F404 è uno dei motori più versatili della sua categoria e continua a stabilire lo standard per performance, semplicità e capacità. Sono stati consegnati oltre 4.000 F404 engine, che hanno accumulato oltre 13 milioni di ore di volo, inclusi 300 motori che equipaggiano i modelli T-50, TA-50 e FA-50 Golden Eagle prodotti in Corea”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)