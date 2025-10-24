ANA e NCA lanciano il codeshare sui freighter services che collegano Giappone, Europa e Nord America

All Nippon Airways e Nippon Cargo Airlines inizieranno le operazioni in codeshare sui cargo flights tra Giappone, Europa e Nord America domenica 26 ottobre 2025.

“In base all’accordo, il codice di ANA apparirà sui Boeing 747 freighter services di NCA da Tokyo Narita verso destinazioni nordamericane (Chicago, New York, Dallas/Fort Worth e Los Angeles) e europee (Amsterdam, Milano e Francoforte). Il codice di NCA sarà aggiunto alle Boeing 777 freighter routes di ANA da Tokyo Narita a Chicago e Los Angeles.

La collaborazione amplierà il cargo network di ANA Group, aumenterà la capacità di trasporto e migliorerà la comodità per i clienti, sfruttando i punti di forza delle operazioni cargo di entrambe le compagnie”, afferma ANA Group.

“ANA Holdings ha acquisito il 100% delle azioni di NCA a partire dal 1° agosto 2025 (leggi anche qui). La flotta combinata ora include il passenger flight network di ANA e la sua flotta di sei Boeing 767 Freighter e due Boeing 777 Freighter, insieme agli otto Boeing 747 Freighter di NCA, consentendo al gruppo di gestire cargo transportation su larga scala a livello globale.

Guardando al futuro, ANA e NCA continueranno a rafforzare la loro partnership per potenziare il business cargo di ANA Group, offrendo servizi competitivi, efficienti e di alta qualità che soddisfino le esigenze dei clienti e supportino la crescita a lungo termine del gruppo”, conclude ANA Group.

(Ufficio Stampa ANA Group – Photo Credits: ANA Group)