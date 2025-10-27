Delta annuncia il primo volo diretto per Riyadh, Arabia Saudita

Delta aggiunge una nuova importante destinazione alla sua mappa globale, questa volta nel cuore del Medio Oriente.

“A partire da ottobre 2026, Delta inaugurerà un servizio diretto tra l’hub della compagnia aerea di Atlanta (ATL) e Riyadh, Arabia Saudita (RUH), rafforzando il crescente flusso di commercio e investimenti tra Stati Uniti e Arabia Saudita e sostenendo la collaborazione economica a lungo termine in tutta la regione”, afferma Delta.

“Il lancio del servizio per Riyadh segna un passo fondamentale nella crescita globale di Delta, che inizia il suo secondo secolo di attività”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “I nostri nuovi voli collegheranno i clienti a questa regione dinamica e in rapida crescita, offrendo al contempo l’assistenza, il comfort e l’affidabilità che si aspettano. Riflette la nostra audace visione di creare opportunità ed esperienze significative in ogni angolo del mondo negli anni a venire”.

“Il volo sarà operato tre volte a settimana con l’Airbus A350-900 di Delta, con quattro esperienze di prodotto a bordo: Delta One®, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.

I clienti Delta One® potranno godere di sedili completamente reclinabili, pasti preparati da chef e Missoni-designed amenities. Delta Premium Select offre sedili più ampi con una maggiore reclinazione e servizi migliorati per un viaggio più spazioso e rilassante, mentre Delta Comfort offre più spazio per le gambe, imbarco anticipato e spazio dedicato nelle cappelliere.

Con tutti i prodotti, i viaggiatori beneficiano di una ristorazione curata e del Delta Studio entertainment, mentre i membri SkyMiles possono usufruire della connessione Wi-Fi veloce e gratuita Delta Sync di T-Mobile.

Mentre l’Arabia Saudita porta avanti la Vision 2030, i nuovi voli internazionali diretti evidenziano l’attrattiva globale e l’importanza strategica della capitale. Questa connettività migliorata posiziona Riyadh come hub globale per il turismo, gli affari, l’innovazione e la crescita economica a lungo termine.

Per Delta, il lancio del servizio verso Riyadh rappresenta un passo avanti strategico, che rafforza i legami tra gli Stati Uniti e una regione che sta guadagnando influenza sui mercati globali. Questa nuova rotta non si limita ad ampliare la portata, ma consente collegamenti significativi. Che si tratti di affari, turismo o scambi culturali, la presenza di Delta a Riyadh apre le porte a nuove possibilità per i viaggiatori”, prosegue Delta.

“Diamo il benvenuto a Delta a Riyadh e non vediamo l’ora di scoprire le opportunità che questo servizio creerà per i viaggiatori di tutto il mondo”, ha dichiarato His Excellency Ahmed Al-Khateeb, Minister of Tourism for the Kingdom of Saudi Arabia. “I nuovi voli diretti Delta tra Atlanta e Riyadh segnano una pietra miliare nel rafforzamento della connettività globale tra le nostre nazioni e apriranno nuove porte al turismo e agli scambi culturali, promuovendo al contempo business e innovazione”.

“Questa nuova rotta, una delle più lunghe di Delta con oltre 11.000 km, collegherà anche i passeggeri da Riyadh agli Stati Uniti con un facile accesso a oltre 150 città, offrendo ai viaggiatori sauditi un ponte diretto per esplorare gli Stati Uniti.

Con voli verso oltre 300 destinazioni in tutto il mondo, Delta continua ad espandere la sua portata globale.

Il lancio di Riyadh nell’inverno 2026 è l’ultima tappa di questo percorso, che si aggiunge ad altre nuove destinazioni aggiunte di recente come Marrakech (a partire dal 25 ottobre 2025), Melbourne (a partire dal 3 dicembre 2025), Sardegna (a partire dal 20 maggio 2026), Porto (a partire dal 21 maggio 2026), Hong Kong (a partire dal 6 giugno 2026) e Malta (a partire dal 7 giugno 2026). Insieme, queste nuove rotte sottolineano l’impegno di Delta nel collegare i clienti ai luoghi più dinamici del mondo”, conclude Delta.

