Lufthansa Allegris arriva nella Terra del Sol Levante

Lufthansa Allegris, la nuova onboard travel experience della compagnia aerea sulle rotte a lungo raggio, ha iniziato lo scheduled service da Monaco, Germania, all’aeroporto di Tokyo Haneda, con arrivo lunedì 27 ottobre 2025.

Il primo Lufthansa Allegris flight da Tokyo a Monaco, LH715, è partito lo stesso giorno alle 10:45 ora locale. Operato da un Airbus A350-900, tutte le classi sono completamente equipaggiate con il nuovo prodotto Allegris, inclusa l’innovativa cabina di First Class.

“Siamo lieti di portare il nostro premium product Lufthansa Allegris in Giappone. Con questo nuovo cabin product, ci concentriamo sulle esigenze e i desideri individuali dei nostri ospiti. Personalizzazione e privacy, qualità molto apprezzate anche dai viaggiatori giapponesi, sono per noi di fondamentale importanza”, ha affermato Heiko Reitz, Chief Customer Officer, Lufthansa Airlines. “Mai prima d’ora, nei 99 anni di storia di Lufthansa Group, abbiamo investito così tanto in prodotti premium come stiamo facendo oggi. Dopotutto, questa è la chiave per una excellent customer experience”.

“L’offerta Allegris First Class comprende due suite individuali e l’esclusiva Suite Plus a bordo dell’A350-900. L’arredamento della First Class Suite stabilisce nuovi standard: gli ospiti possono riscaldare o rinfrescare le loro poltrone larghe quasi un metro nella suite in base alle proprie esigenze personali. Le suite separate, con pareti alte fino al soffitto e porta con serratura, ampio tavolo e ampia seduta, un enorme schermo e wireless over-ear headphones, stabiliscono nuovi standard di comfort e personalizzazione nella classe più alta. Un guardaroba personale offre ampio spazio per i viaggiatori, consentendo loro di cambiarsi comodamente e di avere tutti i propri effetti personali a portata di mano. Le lampade individuali permettono ai viaggiatori di creare un’atmosfera di benessere personalizzata.

La Suite Plus coniuga inoltre il massimo comfort per gli ospiti individuali con l’esclusiva possibilità di viaggiare in compagnia di un compagno di viaggio”, afferma Lufthansa.

“Attualmente operativo con 22 voli settimanali dall’Europa al Giappone, Lufthansa Group sta migliorando significativamente l’esperienza degli ospiti giapponesi nel nostro 5-star Hub di Monaco e oltre, con l’introduzione del suo prodotto leader del settore, Lufthansa Allegris“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)