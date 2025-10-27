LATAM Airlines ridefinisce la sua esperienza di viaggio Premium Business ispirandosi all’identità del Sud America

LATAM Airlines, il principale gruppo aereo del Sud America, continua il suo percorso di trasformazione completa dei propri prodotti e delle esperienze offerte, sia a terra che in volo.

“L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza più coerente, sofisticata e autenticamente latino-americana a tutti i passeggeri che scelgono di volare con la compagnia aerea.

A partire dal 1° dicembre, i passeggeri di Premium Business potranno vivere un’esperienza di bordo completamente rinnovata, con elementi di servizio riprogettati per riflettere una visione aggiornata, incentrata sul design, sull’ospitalità e su un legame autentico con la regione. La nuova palette cromatica, ispirata ai blu del Pacifico, ai verdi dell’Amazzonia e ai toni caldi del deserto e delle Ande, vuole trasmettere il calore, la diversità e la raffinatezza del Sud America”, afferma LATAM Airlines.

“Con questo nuovo concept, puntiamo a ridefinire l’ospitalità a bordo attraverso una prospettiva autenticamente latino-americana. L’obiettivo è fare in modo che ogni interazione rifletta il calore, l’eleganza e l’autenticità della nostra regione. Questa riprogettazione non solo eleva gli standard di servizio, ma celebra anche il meglio del Sud America, offrendo un’esperienza esclusiva, personalizzata e profondamente connessa alle sue radici”, ha affermato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

“L’esperienza della nuova cabina Business combinerà comfort, design e un’ospitalità ancora più curata. LATAM Airlines Group implementerà protocolli orientati a un servizio più personalizzato e di livello superiore. I passeggeri potranno inoltre godere di una rinnovata esperienza dedicata al caffè, di menù da tre portate per pranzo o cena e di una selezione di cocktail completamente rivisitata. Dal punto di vista del design, ogni elemento utilizzato dai passeggeri è stato riprogettato per offrire una presentazione più elegante, in linea con la nuova estetica della cabina e con la visione di LATAM Airlines.

L’identità visiva si fonda su tre concetti di design: blocchi di colore contrastanti che evocano avventura e calore; pattern integrati in ogni dettaglio per trasmettere carattere; e toni neutri e ariosi che uniscono sfumature calde e texture morbide, creando un senso di spaziosità, pulizia e raffinatezza.

Come parte di questo rinnovamento, LATAM Airlines inserisce anche nuovi amenity kit, realizzati con particolare attenzione ai dettagli. Il concept combina natura e lusso consapevole, regalando un’esperienza autentica e sofisticata, in perfetta armonia con l’identità latino-americana della compagnia. I kit includono cosmetici firmati Costa Brazil, un marchio rinomato per il suo impegno verso la sostenibilità e per l’ispirazione che trae dalle risorse naturali dell’Amazzonia”, prosegue LATAM Airlines.

“Queste trasformazioni fanno parte di un impegno a lungo termine che ha portato LATAM Airlines a posizionarsi tra le compagnie aeree più rinomate al mondo. Nel 2025, LATAM Airlines Group ha ricevuto per il quarto anno consecutivo il massimo riconoscimento Five-Star Global Airline da APEX; è stato nominato Migliore Compagnia Aerea del Sud America agli Skytrax World Airline Awards; ha ottenuto quattro riconoscimenti ai Pax International Readership Awards, che premiano l’eccellenza nell’esperienza di viaggio. Questi premi riflettono l’impegno di LATAM Airlines nel fornire un servizio che mostri al mondo il meglio del Sud America”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines)