SAS lancia una nuova brand campaign: “We´re proud to serve the toughest crowd”

SAS continua a sviluppare il suo “We Are Scandinavia” communication concept, con una nuova campagna con l’attore svedese Joel Kinnaman. La campagna mira a rafforzare il posizionamento premium di SAS e a mettere in luce ciò che rende la compagnia aerea veramente unica: la sua identità scandinava.

“La campagna esplora cosa significa essere scandinavi: innovativi, lungimiranti e con aspettative naturalmente elevate in termini di qualità ed esperienza. Con questo come fondamento, SAS racconta la storia di una compagnia aerea che riflette quegli stessi valori, perché esiste un’unica compagnia aerea che soddisfa gli standard degli stessi scandinavi”, afferma SAS.

“Gli scandinavi sono noti per la loro ambizione elevata, nel design, nell’innovazione e nella vita di tutti i giorni. Abbiamo grandi aspettative per noi stessi e per tutto ciò che facciamo. Questa campagna celebra questa mentalità e posiziona SAS come la scelta naturale per chi si aspetta di più”, afferma Helene Abel Hansen, Vice President Marketing, SAS.

“Come compagnia aerea della Scandinavia, abbiamo la responsabilità di rappresentare con orgoglio la nostra regione e la sua gente. È nel nostro DNA soddisfare le più alte aspettative del mondo. Siamo orgogliosi di trasmettere i valori della Scandinavia al mondo, da come comunichiamo a come ci prendiamo cura dei nostri viaggiatori. Questa campagna parla del legame tra chi siamo e come voliamo”, afferma Johanna Gustafsson, Head of Brand, SAS.

“Aggiungendo un tocco globale alla campagna, l’attore svedese Joel Kinnaman narra la storia dei due creativi che hanno lavorato nel cinema. Con una carriera internazionale che spazia tra ruoli importanti in produzioni hollywoodiane e svedesi, Kinnaman incarna lo spirito e l’autenticità della regione, al centro dell’identità di SAS“, prosegue SAS.

“L’utilizzo di un attore scandinavo di fama mondiale sottolinea il nostro messaggio, e anche chi l’ha visto è d’accordo. Non c’è niente di meglio di una compagnia aerea scandinava”, aggiunge Johanna Gustafsson.

“A livello internazionale, la campagna mette in risalto SAS come l’unica compagnia aerea scandinava, sottolineando che SAS è gestita dalle stesse persone straordinarie che definiscono lo spirito progressista della regione.

Sviluppata da SAS insieme ad Åkestam Holst, la campagna sarà trasmessa principalmente in Scandinavia, ma sarà disponibile anche a livello internazionale in orari specifici e su canali selezionati a partire dal 27 ottobre. La campagna a 360° include TV, video online, display digitali, pubblicità outdoor e social media”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)