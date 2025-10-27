L’Hiroshima City Fire Services Bureau diventa il primo firefighting operator dell’Airbus H160

L’Hiroshima City Fire Services Bureau of Japan ha ricevuto il suo primo Airbus H160, diventando il primo firefighting operator al mondo di questo tipo.

“L’elicottero entrerà in servizio all’inizio del 2026 e sarà impiegato per un’ampia gamma di public service missions, incluse aerial firefighting, search and rescue, emergency medical missions, disaster response operations, come la ricognizione delle aree colpite.

L’H160 sarà dotato di un firefighting bucket, che ne migliorerà la capacità di supportare il personale di terra nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”, afferma Airbus.

“Siamo orgogliosi di essere il primo operatore al mondo a introdurre l’H160 per le firefighting missions. Siamo fiduciosi che le sue capacità e le performance avanzate miglioreranno e rafforzeranno significativamente le firefighting and disaster prevention activities della nostra città. Con questo elicottero, faremo tutto il possibile per salvare quante più vite possibile”, ha dichiarato Hideki Sadamori, Hiroshima City Fire Services Bureau Chief.

“Siamo orgogliosi di vedere l’H160 iniziare un nuovo capitolo nel suo multi-mission journey con il suo primo impiego nel firefighting con l’Hiroshima City Fire Services Bureau in Giappone”, afferma Jean-Luc Alfonsi, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “Questo traguardo riflette la fiducia riposta nella tecnologia avanzata e nell’adattabilità dell’H160. Che si tratti di intervenire sugli incendi boschivi, di condurre operazioni di ricerca e soccorso o di fornire assistenza medica di emergenza, l’H160 è progettato per operare con precisione e sicurezza negli ambienti più difficili”.

“L’H160 sostituirà l’AS365 N3, in servizio con l’Hiroshima City Fire Services Bureau dal 2006. Grazie alla sua avionica all’avanguardia, al ridotto impatto acustico e alla manovrabilità migliorata, l’H160 offre un cambiamento radicale in termini di capacità operativa e comfort per l’equipaggio.

L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i massimi livelli di sicurezza operativa, offrendo al contempo un comfort senza pari per gli aeromobili della sua categoria. In grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Giappone, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei.

Airbus Helicopters è un partner affidabile in Giappone da 65 anni, con circa 380 elicotteri a supporto di un’ampia gamma di missioni in tutto il paese. L’H160 sta guadagnando terreno, con tre unità attualmente operative, due per law enforcement e una per news gathering, con un’altra unità ordinata per il Nagoya City Fire Bureau“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)