Ryanair: riprende la rotta Pescara – Milano Bergamo

Ryanair ha annunciato che nel fine settimana appena trascorso è decollato il primo volo della rotta Pescara – Milano Bergamo, ripristinata per l’inverno 2025.

“Ryanair opererà 3 voli a settimana su questa rotta nell’ambito del più ampio operativo invernale 2025, offrendo ai cittadini abruzzesi e lombardi, e ai visitatori, ancora più opzioni di viaggio da e per l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo e l’Aeroporto di Milano Bergamo“, afferma Ryanair.

“Questa importante rotta invernale 2025 sarà operata tre volte a settimana, offrendo ai passeggeri italiani ancora più possibilità di scelta alle tariffe più basse per la stagione invernale”, ha commentato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, che ha poi aggiunto: L’Abruzzo è una delle regioni italiane che ha ridotto i costi di accesso per diventare più competitiva, eliminando l’addizionale municipale. Una decisione che ha portato a una crescita significativa del traffico, del turismo e dell’occupazione nella regione”.

“Grazie alla decisione lungimirante del Presidente Marsilio e al lavoro del management di SAGA – ha spiegato ancora Francioni – Ryanair ha introdotto nuove rotte da e per l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, tra cui il ripristino della rotta da/per Milano Bergamo, particolarmente apprezzata dai passeggeri che viaggiano per lavoro, business e studio tra l’Abruzzo e il Nord Italia. Allo stesso modo, abbiamo collaborato strettamente con SACBO rafforzando ulteriormente il ruolo di Milano Bergamo come snodo strategico per il traffico legato al turismo e al business, sia a livello regionale che nazionale”, ha concluso il responsabile comunicazione per l’Italia della compagnia low-cost.

Giorgio Fraccastoro, Presidente di SAGA, ha detto: “La riattivazione del collegamento da e per Bergamo Orio al Serio è il risultato di un lavoro di grande sinergia e collaborazione che, insieme alla Regione Abruzzo, abbiamo instaurato con la compagnia Ryanair. In questi mesi abbiamo ricevuto tante sollecitazioni dai moltissimi utenti che con assiduità utilizzano questo collegamento, per la sua riattivazione. Le abbiamo immagazzinate e la ripartenza dal weekend appena concluso della rotta è la risposta concreta proprio a tutte quelle richieste. Siamo pertanto davvero contenti che il nostro scalo vedrà per tre volte a settimana operativa una destinazione che negli anni è sempre stata apprezzata”.

Giovanni Sanga, Presidente di SACBO, ha detto: “Il collegamento con Pescara ha consentito nel tempo di tessere relazioni sempre più assidue con l’Abruzzo, aprendo ad una serie di opportunità sul piano delle attività professionali, imprenditoriali e di studio, in special modo con l’Università di Bergamo, e favorendo gli scambi turistici e culturali. Oltre al ripristino della rotta, che abbiamo accolto con soddisfazione sapendo che risponde alla domanda di viaggio con l’aeroporto di Milano Bergamo, auspichiamo che la compagnia aerea possa aumentarne gradualmente la frequenza dei voli”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)