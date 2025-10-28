SWISS presenta il suo 2026 summer schedule

SWISS informa: “Swiss International Air Lines (SWISS) opererà il suo primo volo per Poznan, Polonia, il 29 marzo 2026. Il nuovo volo trisettimanale sarà operativo il lunedì, il giovedì e la domenica. La quinta città più grande della Polonia sorge sul fiume Warta e, con la sua università e il suo centro storico, è considerata una delle più attraenti del paese. La città vanta anche un vivace centro fieristico. I nuovi voli SWISS da Zurigo sono quindi rivolti sia alla comunità d’affari che ai viaggiatori di piacere che preferiscono evitare i percorsi turistici più noti.

SWISS offrirà inoltre ai suoi clienti nuovi scheduled services per Fiume, Croazia, nei mesi di punta di luglio e agosto. Situata in posizione idilliaca, la città portuale adriatica vanta splendide spiagge e acque cristalline, oltre a un’affascinante atmosfera mediterranea. SWISS opererà due voli settimanali da e per Fiume, il lunedì e il venerdì”.

“Vogliamo offrire a ciascuno dei nostri clienti il viaggio aereo più adatto alle loro esigenze e al loro stile di vita, che si tratti di un weekend improvvisato in una città, di una visita a familiari e amici o di un lungo viaggio transatlantico”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “E con le nostre nuove destinazioni Poznan e Fiume e l’intensificazione delle frequenze per Tokyo e su diverse rotte europee, stiamo ulteriormente ampliando il nostro programma di voli proprio dove registriamo una domanda particolarmente forte”.

“SWISS offrirà ancora più voli verso le popolari destinazioni per viaggi di piacere e d’affari nel programma estivo del prossimo anno, in risposta alla crescente domanda. I servizi da Zurigo saranno aumentati verso diverse destinazioni, tra cui Alicante, Valencia, Manchester, Montpellier, Tirana, Budapest e Venezia, con le ultime due che riceveranno rispettivamente 28 e 29 voli settimanali. I servizi da Ginevra saranno particolarmente orientati verso Grecia e Portogallo, due delle destinazioni più gettonate per i vacanzieri in cerca di sole, cultura e un’atmosfera mediterranea.

Con il 2026 che sarà l’anno della prossima FIFA World Cup, SWISS avrà molto da offrire agli appassionati di calcio nel suo programma estivo. Con New York, Los Angeles, San Francisco, Boston e Miami, SWISS servirà diverse sedi del torneo negli Stati Uniti, quotidianamente o anche più volte al giorno. Toronto, un’altra sede della 2026 World Cup, sarà servita da cinque voli SWISS a settimana a partire dal 26 aprile”, prosegue SWISS.

“Sono lieta che, grazie alle nostre consolidate destinazioni negli Stati Uniti e in Canada, potremo portare molti tifosi di calcio direttamente alle partite dei Mondiali”, prosegue Heike Birlenbach.

“SWISS amplierà i suoi servizi per l’area Asia-Pacifico anche il prossimo anno. Le frequenze sulla rotta Zurigo-Tokyo saranno aumentate a giornaliere nei prossimi aprile, maggio e ottobre. Cinque voli settimanali Zurigo-Tokyo continueranno a essere offerti per il resto del periodo dell’orario estivo.

SWISS servirà un totale di 112 destinazioni da Zurigo e Ginevra nel suo 2026 summer schedule. Ai viaggiatori da Zurigo saranno offerte 70 destinazioni europee e 25 intercontinentali, mentre i servizi da Ginevra saranno estesi a New York e 29 destinazioni a corto raggio.

Il 2026 summer timetable period andrà dal 29 marzo al 24 ottobre. Tutti i voli sono prenotabili da oggi (28 ottobre) tramite swiss.com e tutti gli altri canali abituali”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)