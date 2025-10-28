Lufthansa Group: nella summer 2026 oltre 14.000 collegamenti settimanali verso 330 destinazioni in circa 100 paesi

Lufthansa Group informa: “I voli per l’estate 2026 sono ora disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e ITA Airways.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono ora ai loro ospiti oltre 14.000 collegamenti settimanali verso 330 destinazioni in circa 100 paesi tramite i loro hub in Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia“.

“Un flight schedule stabile e affidabile con un aumento del numero di collegamenti verso destinazioni di interesse è l’obiettivo di Lufthansa Airlines per l’estate 2026. La prossima estate, Lufthansa volerà cinque volte a settimana da Francoforte verso St. Louis, Rio de Janeiro e Città del Capo, giornalmente verso Raleigh/Durham, Washington e Nairobi.

A causa della continua elevata domanda di destinazioni scandinave, Lufthansa aggiungerà Trondheim (Norvegia) al suo flight schedule da Francoforte quattro volte a settimana per la prima volta a partire dal 1° maggio 2026. Oltre al servizio su Monaco, Lufthansa volerà almeno una volta al giorno dalla Germania alla terza città più grande della Norvegia. Saranno ampliate anche altre destinazioni del Nord Europa come Bergen, Stavanger e altre.

A Monaco, la stagione estiva sarà estesa: due destinazioni a lungo raggio aggiunte nell’inverno 2025/26 continueranno a essere operate anche la prossima estate. San Paolo, in Sud America, sarà inclusa nel programma estivo con tre voli settimanali, così come Johannesburg, in Sudafrica. Tutte le destinazioni saranno servite dall’Airbus A350-900, uno degli aeromobili più moderni al mondo.

A causa dell’elevato costo dei voli da e per la Germania, Lufthansa Airlines ridurrà di oltre 50 le frequenze sulle feeder routes, ad esempio tra Monaco e Colonia, Düsseldorf e Berlino, o tra Francoforte e Lipsia o Norimberga. Altri collegamenti, come da Monaco a Münster/Osnabrück o Dresda, sono in fase di revisione.

Inoltre, i collegamenti da Francoforte a Tolosa e da Monaco a Tallinn e Oviedo saranno sospesi la prossima primavera per motivi economici. Tallinn e Oviedo saranno comunque accessibili ai passeggeri Lufthansa da Francoforte e Tolosa via Monaco”, prosegue Lufthansa Group.

“Dal 29 marzo 2026 SWISS offrirà per la prima volta voli da Zurigo a Poznan, la quinta città più grande della Polonia. Durante i mesi estivi di luglio e agosto, SWISS aggiungerà al suo programma anche la città portuale croata di Fiume. Inoltre, la compagnia aerea sta aumentando le frequenze da Zurigo su diverse rotte europee, tra cui Alicante, Valencia, Manchester, Montpellier, Tirana, Budapest e Venezia. Sulle rotte a lungo raggio, SWISS offrirà voli giornalieri per Tokyo ad aprile, maggio e ottobre; durante il resto della stagione, i voli per la capitale giapponese saranno cinque volte a settimana.

Il 2026 summer flight schedule di Austrian Airlines è diversificato. Grecia, Spagna e Italia sono tradizionalmente in cima alla classifica delle destinazioni preferite dai viaggiatori, con l’aggiunta di alcune nuove destinazioni e l’aumento delle frequenze. Grazie alla forte domanda della scorsa estate, le “coolcation” destinations (come Sylt, Edimburgo e le Isole Lofoten) saranno ripristinate e persino ampliate nel 2026.

Come piccola anteprima del suo 2026 summer flight schedule, ITA Airways annuncia il suo ritorno a London Heathrow con la ripresa della rotta Roma Fiumicino-London Heathrow, che sarà operata due volte al giorno. Il programma estivo dettagliato di ITA Airways sarà pubblicato in seguito.

Inoltre, durante l’alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso popolari destinazioni turistiche in Grecia, Spagna e isole italiane, offrendo ai vacanzieri estivi più opzioni di viaggio.

Per tutta la stagione estiva, ITA Airways continuerà a lavorare duramente per espandere i collegamenti dal suo hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo ospitalità, stile, innovazione e connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo.

Brussels Airlines aggiungerà Kilimanjaro (Tanzania) alla sua rete di rotte. Si tratta della diciottesima destinazione della compagnia aerea belga nell’Africa subsahariana e rafforza la posizione di Brussels Airlines come specialista africano all’interno di Lufthansa Group. Da giugno 2026, Kilimanjaro sarà collegato due volte a settimana. Inoltre, Brussels Airlines aumenterà i voli per Freetown (Sierra Leone) da cinque a sei voli a settimana e aggiungerà un volo aggiuntivo il giovedì.

All’interno della sua rete di rotte europee, Brussels Airlines sta aumentando la capacità sulle rotte esistenti, in particolare in Spagna, Portogallo e Italia.

Edelweiss amplierà la sua offerta di voli a lungo raggio da Zurigo nell’estate 2026. Da giugno, ci saranno voli due volte a settimana per Windhoek, Namibia. La compagnia aerea sta inoltre aumentando la frequenza dei voli per Seattle, Punta Cana e Tampa ed estendendo i suoi voli stagionali per Halifax, Città del Capo e Colombo. Edelweiss risponde così alla crescente domanda di destinazioni di vacanza diverse e attraenti”, continua Lufthansa Group.

“Discover Airlines sta ampliando i suoi servizi a corto raggio e volerà per la prima volta a Shannon, Irlanda, e a Brindisi, Italia. Entrambe le rotte saranno operative due volte a settimana da Francoforte.

Anche l’isola di Cipro è inclusa per la prima volta nel programma di voli di Discover Airlines. Da fine marzo, ci saranno voli giornalieri da Francoforte e Monaco per la città portuale di Larnaca, una delle città più antiche del mondo. Ci saranno due voli al giorno da Francoforte il giovedì, il venerdì e il sabato, oltre a due voli al giorno da Monaco il venerdì e la domenica. Queste rotte erano precedentemente offerte da Lufthansa.

Sulle rotte a lungo raggio, il collegamento da Francoforte alle Seychelles, originariamente previsto solo per la stagione invernale, sarà ora offerto tutto l’anno. Inoltre, ci sarà un quinto volo aggiuntivo da Francoforte a Las Vegas ogni sabato”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)