TAP Air Portugal celebra 45 anni di collegamenti tra Roma e Lisbona

TAP Air Portugal ha celebrato oggi il 45° anniversario del collegamento Roma Fiumicino–Lisbona, una delle rotte storiche della compagnia che dal 1980 unisce Italia e Portogallo.

“Per l’occasione è atterrato sulla pista dello scalo capitolino l’Airbus A321neo LR (Long Range), un aeromobile a corridoio singolo che può volare fino a 7.400 km senza scalo – collegando direttamente, ad esempio, Lisbona e New York.

L’aeromobile è uno dei 20 della A320 Family che TAP integrerà nella propria flotta entro il 2029, suddivisi in dieci A320neo e dieci A321neo. Oltre alla maggiore autonomia e alla riduzione dei consumi di carburante – fino al 30% in meno rispetto alla generazione precedente – l’aereo è dotato della innovativa cabina Airspace. Questa offre maggiore spazio, comfort e cappelliere di dimensione XL, che offrono il 37% di capacità in più, permettendo di sistemare i bagagli in verticale (otto colli invece di cinque per vano) e semplificando così il caricamento e il recupero del bagaglio a mano. L’A321neo offre una capacità totale di 221 passeggeri, con 102 posti nelle classi Executive ed Economy Extra e 119 in Economy”, afferma TAP Air Portugal.

“Festeggiare i 45 anni del collegamento Roma–Lisbona significa celebrare una storia di continuità, fiducia e crescita condivisa tra TAP e il mercato italiano. La presentazione dell’A321neo LR con le cabine Airspace testimonia il nostro impegno costante nel migliorare l’esperienza di viaggio, investendo sempre in tecnologia, comfort e sostenibilità”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager Italia di TAP Air Portugal. “Questo aeromobile, dotato di illuminazione ambientale a LED con scenari che si adattano alle fasi del volo, poltrone con prese USB-A e USB-C per ogni passeggero, toilette più ampie con segnaletica in Braille e interfacce accessibili anche a chi ha disabilità visive, è un’evoluzione che rende l’esperienza di viaggio ancora più moderna, fluida e inclusiva per tutti i nostri passeggeri”.

“Siamo davvero felici di celebrare oggi con TAP Air Portugal un traguardo importante come i 45 anni a Fiumicino”, ha aggiunto Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “È una storia di crescita condivisa, fatta di fiducia, collaborazione e ambizione. Un cammino che abbiamo avuto il privilegio di accompagnare con un servizio in continua evoluzione, sempre orientato ai più alti standard di qualità per i nostri passeggeri e per i nostri partner”.

“Per la stagione estiva 2026, TAP ripristinerà cinque voli al giorno da Roma per Lisbona, distribuiti su un’ampia fascia oraria per garantire comode coincidenze verso le altre destinazioni del network.

TAP è il vettore di riferimento per i viaggi da e per il Portogallo: il suo hub di Lisbona è una porta d’ingresso verso America Latina, Africa e Stati Uniti. Riconosciuta come “la compagnia dell’Atlantico”, è leader per i collegamenti tra Europa e Brasile con 13 destinazioni servite direttamente dal Portogallo. Oggi opera su 85 destinazioni con oltre 1.250 frequenze settimanali”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)