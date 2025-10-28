Eurowings vola da Stoccarda ad Amman

Eurowings informa: “Amman fa ora parte della crescente rete di rotte di Eurowings: il volo EW2994, un Airbus A320 al completo, è decollato da Stoccarda per la Giordania alle 7:49 ed è atterrato al Queen Alia International Airport alle 13:30 ora locale. Passeggeri ed equipaggio sono stati accolti con un water salute dai vigili del fuoco dell’aeroporto, celebrando la prima volta che un aereo Eurowings atterra a QAIA. I viaggiatori provenienti dalla capitale del Baden-Württemberg possono ora volare senza scalo nella capitale giordana due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. Sia i voli di andata che quelli di ritorno vengono operati in orari convenienti durante il giorno”.

“Siamo molto soddisfatti dell’aggiunta di Amman alla rete di rotte di Eurowings. Questo amplia la nostra crescente gamma di interessanti destinazioni a medio raggio e avvicina notevolmente l’affascinante destinazione turistica della Giordania, in particolare per la Germania meridionale. Metropoli culturalmente diversificata con oltre 9.000 anni di storia, Amman affascina i visitatori con un entusiasmante mix di monumenti antichi e vita cittadina moderna, il tutto unito a un’ospitalità straordinaria. Siamo convinti che il Paese conquisterà molti nuovi fan grazie alla sua facile accessibilità e alla stretta e fiduciosa collaborazione con i nostri partner di Amman”, afferma Reinald Frankewitz, Head of Airport & Network Relations at Eurowings.

Il Managing Director of the Jordan Tourism Board, Dr. Abed Al-Razzaq Arabiyat, ha dichiarato: “La Germania continua a essere uno dei mercati di sbocco più importanti per la Giordania, contribuendo in modo significativo alla crescita del nostro numero di visitatori. Il lancio di questa nuova rotta Eurowings da Stoccarda ad Amman rafforza ulteriormente la nostra presenza sul mercato tedesco e sostiene i nostri continui sforzi per rendere la Giordania più accessibile ai viaggiatori di tutta Europa. Questo passo riflette la nostra solida partnership con Eurowings e riafferma la posizione della Giordania come destinazione chiave per la scoperta culturale, l’avventura e le esperienze autentiche”.

(Ufficio Stampa Eurowings)