Wizz Air e SEA presentano la Winter season 2025

Wizz Air e SEA – Aeroporti di Milano hanno presentato oggi, in un evento congiunto, la Winter Season 2025, confermando il costante impegno della compagnia low-cost sul mercato italiano con focus particolare su quello del capoluogo lombardo.

“La Winter Season si apre all’insegna di una significativa espansione del network Wizz Air in Italia, grazie al lancio di 41 nuove rotte, di cui 23 uniche (operate in esclusiva dalla compagnia), che determinano una crescita complessiva del 14% rispetto alla stagione invernale precedente.

In particolare, Wizz Air rafforza ulteriormente la centralità dell’Aeroporto di Milano Malpensa come una delle sue basi più importanti e centro nevralgico nel nord Italia. La compagnia, infatti, ha annunciato un significativo potenziamento dell’offerta con l’introduzione di cinque nuove rotte che aprono porte inedite verso destinazioni di notevole interesse culturale, economico e di tempo libero in tutta Europa. Le nuove destinazioni includono: Glasgow e Londra (Regno Unito), Brasov (Romania), Alicante e Siviglia (Spagna).

Di particolare rilievo è l’introduzione dei collegamenti per Brasov e Glasgow, rotte che Wizz Air opererà da Malpensa in esclusiva, posizionandosi come l’unico operatore su queste direttrici e offrendo ai passeggeri lombardi opportunità di viaggio uniche e inesplorate.

Dall’inizio del 2025 ad oggi, Wizz Air ha operato oltre 16mila voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 3.4 milioni di passeggeri – il 32% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – con un tasso di completamento del 99,6% e un tasso di riempimento del 90%. I tassi di puntualità alla partenza sono aumentati di quasi il 21% rispetto al 2024″, affermano Wizz Air e SEA.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’Italia è il nostro primo mercato per numero di passeggeri trasportati e ci onoriamo di essere la terza compagnia aerea del paese per quota di mercato. Operando in Italia oltre 245 rotte verso 32 Paesi, la presentazione della Winter Season è la prova del nostro costante investimento in Lombardia e in particolare a Milano Malpensa. La Winter Season 25 rientra naturalmente all’interno della nostra iniziativa strategica ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità. Tra il 26 ottobre e oggi abbiamo lanciato i primi voli di 5 nuovi collegamenti – Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia – che uniscono le esigenze della comunità a quelle del business e del turismo. L’ottima collaborazione e sinergia con SEA – Aeroporti di Milano, garantisce ai milanesi una connettività efficiente, competitiva e accessibile a tutti”.

Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di Sea Aeroporti di Milano: “La crescita di Wizz Air a Milano Malpensa rappresenta una delle storie di successo più significative del nostro aeroporto negli ultimi anni. Dall’avvio delle operazioni nel 2012 e, in particolare, dall’apertura della base nel 2020, la compagnia ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del traffico e al rafforzamento del network di destinazioni di Malpensa. Wizz Air conferma così la solidità della partnership con SEA e il ruolo strategico di Malpensa, continuando a investire sia con l’apertura di nuove rotte sia con l’incremento di quelle esistenti. Nella stagione invernale appena iniziata, Malpensa conta 174 destinazioni in 79 Paesi, posizionandosi tra i primi aeroporti europei per crescita complessiva di capacità offerta rispetto alla stagione invernale precedente (+7,5%) ed in particolare al primo posto per l’incremento di posti offerti sul lungo raggio (+15,9%), risultando pertanto tra i primi 10 scali del continente per offerta complessiva sul lungo raggio. Nell’anno solare 2025 sono 204 le destinazioni di linea servite con voli diretti da Malpensa”.

“Nel complesso la Winter Season 2025 coprirà l’intero territorio nazionale, consolidando la presenza della compagnia su un totale di 27 aeroporti italiani. La stagione invernale 2025 vuole rafforzare la connettività delle proprie basi italiane e aeroporti regionali: non solo Milano Malpensa, ma anche Catania, Napoli, Roma Fiumicino, Pescara e Torino. Nuovi collegamenti, come Torino-Budapest, Torino-Sofia, Pescara-Bucarest Otopeni e Napoli-Timisoara, si aggiungono a quelli per Bari (con Erevan e Skopje) e Catania con Danzica. Con l’aggiunta di rotte fondamentali in tutta Italia, Wizz Air conferma la propria strategia che mira a migliorare la connettività e internazionale, ribadendo la centralità del mercato italiano”, concludono Wizz Air e SEA.

MILANO MALPENSA – ALICANTE – Martedì, giovedì, sabato e domenica – Dal 26 ottobre 2025

MILANO MALPENSA – BRASOV – Martedì, giovedì e sabato – Dal 28 ottobre 2025

MILANO MALPENSA – GLASGOW – Lunedì e venerdì – Dal 28 ottobre 2025

MILANO MALPENSA – LONDRA – Voli giornalieri – Dal 26 ottobre 2025

MILANO MALPENSA – SIVIGLIA – Martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica – Dal 26 ottobre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – SEA – Photo Credits: Wizz Air)