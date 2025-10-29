Airbus riporta i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2025

Airbus SE ha pubblicato i risultati finanziari consolidati per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2025.

“I nostri risultati nei nove mesi riflettono il livello delle commercial aircraft deliveries e una solida performance nei Defence and Space and Helicopters business”, afferma Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Le consegne rimangono congestionate in un contesto operativo complesso e dinamico. Nel frattempo, continuiamo ad espandere la nostra capacità industriale per supportare il commercial aircraft ramp-up. In Space, stiamo compiendo progressi nel consolidamento delle nostre attività insieme a Leonardo e Thales per creare un nuovo leader europeo in quel mercato. Manteniamo la nostra guidance per il 2025, che ora include l’impatto delle tariffe attualmente in vigore”.

Gross commercial aircraft orders pari a 610 aerei (primi nove mesi del 2024: 667 aeromobili) con ordini netti per 514 aeromobili dopo le cancellazioni (primi nove mesi del 2024: 648 aeromobili). L’order backlog ammontava a 8.665 aeromobili commerciali a fine settembre 2025. Airbus Helicopters ha registrato ordini netti per un totale di 306 unità (9 mesi 2024: 308 unità), ben distribuiti tra i diversi prodotti. Gli ordini acquisiti in valore da Airbus Defence and Space sono stati pari a 6,8 miliardi di euro (9 mesi 2024: 11,0 miliardi di euro).

I ricavi consolidati sono aumentati del 7% su base annua, raggiungendo i 47,4 miliardi di euro (9 mesi 2024: 44,5 miliardi di euro). Sono stati consegnati complessivamente 507 aeromobili commerciali (9 mesi 2024: 497 aeromobili), di cui 62 A220, 392 A320, 20 A330 e 33 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 3%, raggiungendo i 33,9 miliardi di euro, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne e la crescita dei servizi. I ricavi di Airbus Helicopters sono aumentati del 16%, raggiungendo i 5,7 miliardi di euro, grazie alla solida performance dei programmi e alla crescita dei servizi. Le consegne di elicotteri hanno totalizzato 218 unità (primi nove mesi del 2024: 190 unità). I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 17% su base annua, raggiungendo gli 8,9 miliardi di euro, trainati dall’aumento dei volumi in tutte le sue linee di business.

Consolidated EBIT Adjusted pari a 4,146 miliardi di euro (primi nove mesi del 2024: 2,798 miliardi di euro). I primi nove mesi del 2024 includevano oneri registrati nello Space Systems business per un totale di 989 milioni di euro.

EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities pari a 3,270 miliardi di euro (primi nove mesi del 2024: 3,028 miliardi di euro), riflettendo principalmente un tasso di copertura più favorevole e minori spese di ricerca e sviluppo, mentre l’aumento delle consegne incorpora un mix sfavorevole.

L’A320 Family programme continua ad aumentare verso un tasso di 75 aeromobili al mese nel 2027. Per quanto riguarda l’A220, l’attuale equilibrio tra domanda e offerta ha portato a un adeguamento del ramp-up, con l’azienda che ora punta a raggiungere un tasso di 12 aeromobili nel 2026. Il programma A330 si sta attualmente stabilizzando a un monthly production rate di 4 aeromobili e, come precedentemente comunicato, punta a un rateo di 5 nel 2029 per soddisfare la domanda dei clienti. L’azienda continua a puntare a un target rate di 12 aerei per l’A350 nel 2028.

L’Airbus Helicopters EBIT Adjusted è aumentato a 495 milioni di euro (primi nove mesi 2024: 420 milioni di euro), riflettendo la crescita dei servizi e l’aumento delle consegne.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space si è attestato a 420 milioni di euro (primi nove mesi 2024: -661 milioni di euro), sostenuto da maggiori volumi e da una migliore redditività, in linea con la traiettoria a medio termine della Divisione.

Per quanto riguarda il programma A400M, l’azienda è impegnata in discussioni positive e lungimiranti con le nazioni di lancio e con l’OCCAR. Ciò è stato evidenziato in particolare dall’accordo raggiunto a giugno con l’OCCAR per anticipare sette consegne per Francia e Spagna e per aumentare ulteriormente la visibilità sulla produzione del programma.

Consolidated self-financed R&D expenses pari a 2,145 miliardi di euro (primi nove mesi 2024: 2,351 miliardi di euro).

Consolidated EBIT (reported) pari a 3,365 miliardi di euro (primi nove mesi del 2024: 2,690 miliardi di euro), incluse rettifiche nette per -781 milioni di euro.

Il financial result è stato di 374 milioni di euro (primi nove mesi del 2024: -92 milioni di euro). Consolidated net income pari a 2,641 miliardi di euro (9 mesi 2024: 1,808 miliardi di euro), con consolidated reported earnings per share di 3,34 euro (9 mesi 2024: 2,29 euro).

Consolidated free cash flow before customer financing pari a -914 milioni di euro (9 mesi 2024: -845 milioni di euro), riflettendo l’accumulo di scorte a supporto delle consegne del quarto trimestre e l’avvio della produzione. Consolidated free cash flow pari a -778 milioni di euro (9 mesi 2024: -877 milioni di euro).

Come base per la sua 2025 guidance, la Società non prevede ulteriori interruzioni del commercio globale o dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle operazioni interne della Società e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La 2025 guidance della Società include ora l’impatto delle tariffe attualmente applicabili. Le previsioni includono anche l’impatto dell’integrazione di alcuni Spirit AeroSystems work packages, sulla base di stime preliminari e di una chiusura prevista per il quarto trimestre 2025.

Su questa base, la Società si prefigge di raggiungere nel 2025: circa 820 commercial aircraft deliveries; EBIT Adjusted di circa 7,0 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing di circa 4,5 miliardi di euro.

L’impatto previsto dell’integrazione di alcuni Spirit AeroSystems work packages sulla guidance aziendale rimane sostanzialmente in linea con le stime precedenti.

Il 23 ottobre 2025 Airbus, Leonardo e Thales hanno annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa volto a combinare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Unendo le forze, le aziende mirano a rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, un settore importante che sostiene infrastrutture e servizi critici relativi alle telecomunicazioni, alla navigazione globale, all’osservazione della Terra, alla scienza, all’esplorazione e alla sicurezza nazionale. Questa nuova società intende inoltre fungere da partner di fiducia per lo sviluppo e l’implementazione di national sovereign space programmes. Potrebbe essere operativa nel 2027, subordinatamente alle approvazioni normative e al soddisfacimento di altre condizioni di closing.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)