News Brevi – 29.10.2025

AERONAUTICA MILITARE: AL 72° STORMO DI FROSINONE CONSEGNATI 56 BREVETTI DI PILOTA – Si è svolta giovedì 23 ottobre, presso il 72° Stormo di Frosinone, la cerimonia di consegna dei brevetti di pilota di elicotteri a cinquantasei frequentatori che hanno concluso con successo il percorso formativo e il corso di pilotaggio su ala rotante presso la scuola di volo dell’Aeronautica Militare. I nuovi piloti provengono da diverse Forze Armate e Corpi dello Stato, tra cui Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a conferma della vocazione interforze e interagenzia del 72° Stormo. Alla cerimonia, presieduta dal Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio e i familiari degli allievi, che hanno assistito con emozione al momento in cui i neo-piloti hanno ricevuto le insegne simbolo del loro nuovo status. Nel suo intervento, il Colonnello Alessandro Fiorini, Comandante del 72° Stormo, ha rivolto parole di orgoglio e riconoscenza ai nuovi piloti di elicottero: “Abbiamo oggi 56 nuovi piloti di elicottero che, tra settembre 2023 e luglio 2025, hanno totalizzato oltre 9.200 ore di volo con velivoli dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito Italiano e dei Vigili del Fuoco: un investimento sinergico enorme per lo Stato. Un impegno che parte dalle famiglie, prosegue nelle Forze Armate e trova qui, al 72° Stormo, il luogo in cui i sogni di questi ragazzi e ragazze si concretizzano. Da oggi siete parte della grande comunità aviatoria dello Stato, unita sotto un’unica bandiera tricolore. Siate fieri del traguardo raggiunto: siete il nostro orgoglio e il nostro futuro”. Nel corso della cerimonia, il Generale Vestito ha sottolineato il valore formativo e simbolico del momento: “Oggi celebriamo un risultato che va oltre la conquista di un brevetto: rappresenta la maturazione di un percorso umano e professionale fondato sui valori del servizio, del sacrificio e della competenza. Essere piloti significa essere pronti a servire il Paese con dedizione, sia nelle missioni operative che in quelle umanitarie e di soccorso, con la consapevolezza di rappresentare le Istituzioni dal cielo. A voi, donne e uomini in uniforme, rivolgo l’augurio di continuare a volare con la stessa passione, responsabilità e senso del dovere che vi hanno portato fin qui”. Il 72° Stormo di Frosinone, dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, è l’unica scuola in Italia per la formazione dei piloti di elicottero. Il Reparto, che vede la presenza di ben cinque differenti assetti di volo (il TH-500, l’UH-139, l’AB-206 VVF, l’RH-206 EI e l’AW-139 VVF), provvede all’addestramento non solo del personale dell’Aeronautica Militare, ma anche dei frequentatori delle altre Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e di quelli provenienti da Paesi stranieri. La sinergia interforze e interagenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce in un’ottica di continuo miglioramento della formazione e di contestuale ottimizzazione delle risorse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DELL’ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO E DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA DEL VOLO – Lunedì 27 ottobre 2025, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva e di numerose autorità militari e civili, si è svolta a Roma, nella sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica, la cerimonia di avvicendamento alla guida dell’Ispettorato per la Sicurezza del Volo e dell’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo. Il Generale di Divisione Aerea Roberto Di Marco, dopo poco più di 5 anni dal suo insediamento, ha ceduto il comando di entrambi gli organismi di vertice al Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino. L’Ispettorato per la Sicurezza del Volo, ha la missione di studiare i problemi connessi con la sicurezza volo e di emanare direttive concernenti la prevenzione, l’investigazione e gli aspetti giuridici degli incidenti di aeromobili militari. L’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo, garantisce la formazione e qualificazione nel campo Sicurezza Volo del personale delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e personale appartenente ad altri Dicasteri ed organizzazioni civili e provvede alla realizzazione della Rivista “Sicurezza del Volo”, uno strumento operativo per ampliare la preparazione professionale di equipaggi, controllori, specialisti e di tutto il restante personale coinvolto con l’attività di volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE “TRICK OR TRIP” – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (mercoledì 29 ottobre) una promozione flash “Trick or Trip”, offrendo il 20% di sconto sui voli per viaggi compresi tra giovedì 30 ottobre e giovedì 18 dicembre. Che tu stia pianificando una fuga di Halloween, una vacanza in città prima di Natale o un’ultima pausa al sole prima dell’inverno, questa offerta a tempo limitato garantisce un’opportunità imbattibile per questa stagione invernale. Con oltre 235 destinazioni tra cui scegliere, i passeggeri possono godersi di tutto: dalle suggestive fughe autunnali alle esperienze festive stagionali, il tutto a un prezzo eccezionale”. Jade Kirwan Director of Comms di Ryanair, ha dichiarato: “Che tu stia pianificando una vacanza da brivido per Halloween o voglia anticipare i festeggiamenti natalizi, la promozione “Trick or Trip” di Ryanair offre un valore imbattibile su oltre 235 destinazioni, con il 20% di sconto sui voli per viaggi dal 30 ottobre al 18 dicembre. L’offerta termina a mezzanotte di mercoledì 29 ottobre, quindi prenota subito su Ryanair.com per non perdere questa occasione”.

ENAC OSPITA I MEETING DEI GRUPPI DI LAVORO ECAC SULLE FACILITAZIONI PER PRM – Enac informa: “Enac ha ospitato, il 27 e 28 ottobre, i meeting periodici dei gruppi di lavoro ECAC dedicati alle facilitazioni nel trasporto aereo per le persone a ridotta mobilità (PRM): i Facilitation Experts on the Transport of Persons with Reduced Mobility e il relativo Sub-Group (FAL-PRM-SG) coordinato per il triennio 2024-2026 dal Dott. Mark De Laurentiis, Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero. Gli incontri hanno riunito esperti delle Autorità per l’aviazione civile di Paesi componenti dell’European Civil Aviation Conference (ECAC), insieme ai rappresentanti di 12 osservatori internazionali, dell’European Commission, dell’International Air Transport Association (IATA), dell’European Disability Forum e di ACI EUROPE. Due piattaforme strategiche di cooperazione e aggiornamento tra Istituzioni e stakeholder mirate al miglioramento continuo dell’esperienza di viaggio per i passeggeri a ridotta mobilità, all’armonizzazione delle procedure a livello comunitario e allo sviluppo di strategie in tema di accessibilità del settore aereo. Vari i temi trattati nell’ambito delle due giornate, tra cui: nuovi sviluppi in materia di riconoscimento e gestione dei cani di assistenza nel trasporto aereo; aggiornamento del Doc 30 dell’ECAC, documento di riferimento che raccoglie le disposizioni operative e normative per l’assistenza ai passeggeri PRM; risultati del sondaggio ACI World – Airports Council International, con focus sui feedback dei passeggeri e sugli standard di servizio negli aeroporti; prenotifica e ottimizzazione dei flussi informativi per migliorare la pianificazione e la qualità dell’assistenza; altri aggiornamenti sulle iniziative in corso nel contesto europeo. Risultati significativi che rientrano nella mission dei Working Group tematici di ECAC, ispirati ai principi del Regolamento comunitario 1107/2006, dell’Annesso 9 International Civil Aviation Organization e del Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities (Doc 9984 ICAO). Gli incontri di Roma hanno confermato l’impegno a favore dell’inclusività del comparto, in sinergia con le Istituzioni, gli operatori e gli esperti del settore, con l’obiettivo di garantire il diritto alla mobilità e pari condizioni di viaggio a tutti i passeggeri, nessuno escluso, in cui l’accessibilità sia parte integrante della qualità del servizio e del rispetto dei diritti umani”.

RYANAIR TAGLIA ALTRI 2 AEREI A VIENNA PER LA S26 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che taglierà altri 2 aeromobili dalla sua base di Vienna per la S26 (con una perdita di 200 milioni di dollari di investimenti). Ryanair è già stata costretta a tagliare 3 aeromobili e a chiudere 3 rotte da Vienna per il W25”. Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group, ha dichiarato: “Siamo delusi dal fatto che il governo austriaco non abbia onorato la promessa di rispondere al nostro piano di crescita da 1 miliardo di dollari, che vedrebbe Ryanair aumentare il suo traffico austriaco del 70% a 12 milioni di passeggeri all’anno, basare altri 10 aeromobili a Vienna, aggiungere 40 nuove rotte e creare 300 posti di lavoro ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri. A seguito della mancata risposta alla nostra proposta di crescita, Ryanair è stata costretta a tagliare altri 2 aeromobili dalla nostra base di Vienna per S26, oltre ai 3 aeromobili già rimossi per W25. Questa capacità sarà invece riallocata ad altri mercati low-cost dell’UE, come Italia, Ungheria e Slovacchia, dove i governi stanno abolindo le tasse sull’aviazione per stimolare la crescita del traffico e del turismo”.

DELTA LANCIA IL VOLO TRA ATLANTA E MARRAKECH – Delta informa: “Delta ha lanciato ufficialmente il suo primo volo diretto da Atlanta a Marrakech il 25 ottobre, segnando un’importante pietra miliare nel collegamento tra il sud-est degli Stati Uniti e il cuore del Marocco. Il volo inaugurale è stato più di un semplice viaggio. È stata una celebrazione di cultura, legami e nuove possibilità”. “Il nuovo servizio diretto di Delta per Marrakech segna un’entusiasmante pietra miliare nel nostro impegno a collegare gli Stati Uniti e l’Africa”, ha dichiarato Christine Marchand-Pardo, Delta Managing Director of EMEAI Operations. “Questa rotta apre le porte a una delle destinazioni più vivaci e culturalmente ricche del mondo, rendendo il viaggio più fluido per i nostri clienti”. “Con tre voli settimanali da Atlanta, questa rotta offre comodità e la rinomata esperienza premium di Delta. Dalle poltrone completamente reclinabili di Delta One alla ristorazione curata e ai servizi pensati per tutte le esperienze di cabina, i clienti possono aspettarsi comfort in ogni fase del loro viaggio. Questa espansione rafforza inoltre la posizione di Atlanta come hub globale leader a livello mondiale, offrendo comodi collegamenti con un unico scalo e avvicinando la magia di Marrakech più che mai”, conclude Delta.

EASYJET NOMINATA ‘BEST LOW-COST CARRIER IN EUROPE’ AI BUSINESS TRAVELLER AWARDS – easyJet è stata nuovamente nominata ‘Best Low-Cost Carrier in Europe’ ai prestigiosi Business Traveller Awards di quest’anno. “Celebrando la vittoria per il 20° anno consecutivo, easyJet si è aggiudicata nuovamente il titolo. I premi sono assegnati dai lettori della rivista Business Traveller e sono stati annunciati durante la cerimonia annuale dei Business Traveller Awards, tenutasi l’8 ottobre. easyJet è stata premiata come Best Low-Cost Carrier in Europe by Business Traveller negli ultimi due decenni e l’ultimo riconoscimento arriva mentre la compagnia aerea si prepara a celebrare il suo 30° anniversario il mese prossimo. I premi di quest’anno segnano la prima volta che Business Traveller celebra vincitori sia regionali che globali. Sono stati espressi oltre 95.000 voti, con i vincitori regionali scelti dal pubblico e i vincitori globali che hanno combinato il contributo del pubblico con le opinioni di una giuria composta da 20 giudici di alto livello del settore. Il mese scorso la compagnia aerea ha vinto tre Aviation Industry Awards, aggiudicandosi il Women in Aviation Award per la easyJet pilot, Debbie Thomas, per il suo doppio ruolo di pilota e il suo impegno per la sostenibilità con aziende del calibro di Rolls-Royce, l’Aviation Sustainability & Environment Award per l’innovativo light-weight paint roll out e l’Aviation Innovation Award. Lo scorso anno la compagnia aerea ha vinto l’Achievement in Sustainability award alla prima edizione dei Business Travel Sustainability Awards. A febbraio la compagnia aerea ha lanciato easyJet Plus for Business, che consente alle aziende di acquistare, gestire e ricevere sconti su più abbonamenti per conto dei propri dipendenti e di accedere a una serie di vantaggi di viaggio speciali”. James Marchant, easyJet’s Head of Business Development, ha dichiarato: “È un grande onore per noi essere stati scelti come Best Low-Cost Carrier in Europe 2025.. Sappiamo che è importante per i nostri clienti business entrare in contatto di persona con colleghi e clienti in tutta Europa e che, quando devono volare, desiderano il miglior rapporto qualità-prezzo, la comodità, un orario conveniente per raggiungere i principali aeroporti europei e una compagnia aerea che si impegna seriamente a raggiungere zero emissioni nette di carbonio”. “La compagnia aerea vanta un’offerta consolidata e interessante per i passeggeri business, che include un portafoglio di slot diversificato, una puntualità leader e una rete di primary airports senza pari, e ha trasportato oltre 12,1 milioni di passeggeri business negli ultimi 12 mesi”, conclude easyJet.

AMERICAN AIRLINES: AGGIORNAMENTI SULL’URAGANO MELISSA – American informa: “American Airlines sta monitorando attentamente l’uragano Melissa dopo il suo approdo in Giamaica. La sicurezza dei nostri clienti e del personale continua a essere la nostra massima priorità, poiché la compagnia aerea supporta le operazioni di evacuazione, offre ulteriore flessibilità e assiste le comunità colpite dalla tempesta. Un travel alert è in vigore dal 24 ottobre ed è stato esteso per includere i viaggi da e per otto aeroporti nel percorso dell’uragano Melissa: Ocho Rios, Giamaica (OCJ); George Town, Bahamas (GGT); Holguin, Cuba (HOG); Kingston, Giamaica (KIN); Montego Bay, Giamaica (MBJ); Providenciales, Turks e Caicos (PLS); Santiago de Cuba, Cuba (SCU) e South Caicos, Turks e Caicos (XSC). I clienti hanno la possibilità di modificare i propri piani fino al 1° novembre e possono riprogrammare il viaggio per una data futura su aa.com, sull’app American Airlines o contattando l’ufficio prenotazioni. Tutti i dettagli sono disponibili su aa.com”. “Per aiutare i clienti a partire dalla Giamaica prima dell’arrivo dell’uragano, abbiamo operato un volo aggiuntivo da MBJ a Miami (MIA) il 26 ottobre, prima della chiusura dell’aeroporto. Oggi ci concentriamo sull’assistenza ai clienti che desiderano partire da Turks e Caicos prima dell’arrivo dell’uragano. Abbiamo aggiunto un volo aggiuntivo da PLS a MIA e abbiamo sostituito un volo esistente con un aeromobile più grande per accogliere più clienti. Il volo AA1900 MIA-PLS-MIA è stato uggradato da un Boeing 737 a un Airbus A321. Un volo aggiuntivo opererà come AA9601 MIA-PLS e AA9602 PLS-MIA. Stiamo inviando soccorso a PLS con voli di linea regolari. American ha sospeso le operazioni a KIN, OCJ e MBJ a causa della chiusura degli aeroporti e sta attualmente valutando le operazioni in altri aeroporti della regione in base alle ultime previsioni meteorologiche. Da ora fino all’11 novembre, i membri AAdvantage® possono guadagnare 10 miglia per ogni dollaro donato alla American Red Cross con una donazione minima di 25 dollari. Stiamo collaborando con i nostri partner della comunità per valutare le esigenze e prepararci a supportare i loro sforzi di soccorso post-tempesta”, conclude American.

QATAR AIRWAYS LANCIA I TRAVEL PACKAGES PER LA FIFA ARAB CUP QATAR 2025™ – Qatar Airways informa: “Qatar Airways Holidays ha annunciato il lancio dei suoi pacchetti di viaggio esclusivi per la FIFA Arab Cup Qatar 2025™, offrendo agli appassionati di calcio di tutto il mondo l’opportunità di vivere l’emozione di uno dei tornei più attesi della regione. Dopo il successo del Qatar nell’organizzazione della FIFA World Cup Qatar 2022™ e della AFC Asian Cup Qatar 2023™, la FIFA Arab Cup Qatar 2025™ segna un’altra pietra miliare nel percorso del Paese come patria del calcio di livello mondiale. Il torneo si svolgerà dall’1 al 18 dicembre 2025 e riunirà 16 squadre nazionali provenienti da tutto il mondo arabo per una celebrazione di sport, cultura e unità. Attraverso questi pacchetti, Qatar Airways Holidays offre ai tifosi la comodità di soluzioni di viaggio personalizzabili, tra cui voli internazionali di andata e ritorno con Qatar Airways, sistemazioni premium in hotel a 4 e 5 stelle e biglietti di Categoria 1 o Categoria 2 per partite selezionate. Gli ospiti possono personalizzare la propria esperienza per tifare per le loro squadre preferite, godendo al contempo di una calorosa ospitalità, di eventi e attività locali e di trasferimenti aeroportuali dedicati. Ulteriori informazioni sono disponibili su qatarairways.com/fifaarabcup25. I membri Privilege Club possono accumulare Avios e Qpoints sui voli e sui pacchetti e hanno la possibilità di risparmiare prenotando con Cash + Avios”. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il Qatar continua a mantenere la sua reputazione di leader mondiale nell’unione tra sport e ospitalità. La FIFA Arab Cup Qatar 2025™ dimostrerà ancora una volta la nostra capacità di unire la regione attraverso il calcio, offrendo al contempo ai tifosi internazionali l’opportunità di vivere in prima persona la cultura, la passione e l’eccellenza del Qatar. Attraverso Qatar Airways Holidays, non vediamo l’ora di accogliere viaggiatori da tutto il mondo per partecipare a questa celebrazione unica e vivere tutte le straordinarie avventure che Doha ha da offrire, sia dentro che fuori dagli stadi”. “Il lancio dei FIFA Arab Cup 2025™ travel packages sottolinea l’impegno di Qatar Airways nel promuovere il Qatar come destinazione globale di prim’ordine per lo sport e il turismo. Combinando un’aviazione di livello mondiale con esperienze indimenticabili per i tifosi, la compagnia aerea continua a posizionarsi al centro di importanti eventi sportivi che uniscono persone e culture. Organizzato dalla FIFA e ospitato dal Qatar, il torneo ha avuto luogo per la prima volta nel 2021, mentre la seconda edizione, la FIFA Arab Cup Qatar 2025™, vedrà la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutto il mondo arabo, che si sfideranno in stadi che hanno fatto la storia durante la FIFA World Cup 2022™. La competizione celebra la tradizione calcistica condivisa e l’eccellenza calcistica, consolidando ulteriormente lo status del Qatar come capitale sportiva del Medio Oriente e del Nord Africa”, conclude Qatar Airways.

QATAR DUTY FREE APRE IL PRIMO STORE POP MART ALL’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT – Qatar Airways informa: “Qatar Duty Free (QDF), in collaborazione con POP MART, annuncia l’apertura del primo negozio del brand in Medio Oriente presso l’Hamad International Airport. Questo lancio segna un traguardo importante sia per QDF che per POP MART, oltre che per i fan del leader globale nel settore dei personaggi collezionabili. L’inaugurazione del nuovo store è stata celebrata con una sfilata di moda dal ritmo energico e ispirata ai viaggi, alla quale hanno assistito influencer internazionali e amici del brand, mentre i modelli sfoggiavano look pronti per il volo, arricchiti dai collezionabili POP MART. L’evento ha celebrato lo spirito creativo del brand e riflette l’impegno di QDF nel creare esperienze di retail di livello mondiale che trasformano ogni viaggio in momenti espressivi e collezionabili di gioia. Il nuovo negozio porta l’universo vivace dei personaggi POP MART più amati ancora più vicino ai viaggiatori e ai collezionisti del Medio Oriente, offrendo un’esperienza d’acquisto creativa e giocosa per chi transita all’Hamad International Airport di Doha. Questo lancio segna non solo il debutto di POP MART nel mercato mediorientale, ma rafforza anche la missione di Qatar Duty Free di innovare costantemente e migliorare l’esperienza dei viaggiatori. Unendo la creatività culturale di POP MART all’eccellenza visionaria di QDF nel retail, la partnership stabilisce un nuovo standard per il retail aeroportuale – offrendo a viaggiatori e collezionisti nuovi modi per connettersi con arte, cultura ed esplorazione giocosa durante il loro viaggio attraverso l’Hamad International Airport”.

LEONARDO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELL’OPERAZIONE DI ACCELERATED BOOKBUILDING PER LA VENDITA DI AZIONI ORDINARIE DI AVIO – Leonardo informa: “Facendo seguito a quanto precedentemente annunciato nella giornata di ieri, Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) annuncia di aver completato con successo il collocamento di circa 2,6 milioni di azioni di Avio S.p.A. (“Avio”), pari a circa 9,4% del capitale sociale (il “Collocamento” o la “Transazione”). A seguito del Collocamento, Leonardo detiene una partecipazione di circa 19% del capitale sociale di Avio. Il Collocamento, realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, è stato determinato a Euro 37,50 per azione e sarà regolato mediante la consegna delle azioni e il pagamento del corrispettivo in data 31 ottobre 2025. Nell’ambito dell’operazione, Leonardo ha assunto un impegno di lock-up della durata di 90 giorni, in relazione alle azioni residue detenute in Avio, in linea con la prassi di mercato. Intesa Sanpaolo, Jefferies e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nell’ambito della Transazione”. “La maggioranza dei proventi derivanti dal Collocamento sarà utilizzata per finanziare l’esercizio integrale, da parte di Leonardo, dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, nell’ambito dell’aumento di capitale da €400 milioni già annunciato, approvato dall’Assemblea Straordinaria di Avio il 23 ottobre, e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2025”, conclude Leonardo.

SAAB: ORDINE PER I GIRAFFE 1X RADAR – Saab informa: “L’U.S. Army ha assegnato a Saab un contratto per la fornitura di Giraffe 1X radars a supporto dei security co-operation partners. Il valore dell’ordine è di circa 46 milioni di dollari. L’ordine è stato registrato nel terzo trimestre 2025. Saab fornirà i Giraffe 1X systems con consegne a partire dal 2026”- “I radar Giraffe 1X di Saab offrono all’U.S: Army una comprovata capacità che può essere rapidamente implementata”, ha affermato Erik Smith, head of Saab in the U.S.. “Ciò che distingue Giraffe 1X è la sua capacità di combinare prestazioni avanzate anti-UAS, a distanze estese, in un design compatto e mobile”. “Essendo un radar 3D piccolo e leggero, Giraffe 1X può essere utilizzato come risorsa mobile, dispiegabile o fissa, integrabile sia in piattaforme terrestri che navali”, conclude Saab.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA UN INVESTIMENTO IN SAILDRONE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato oggi un investimento di 50 milioni di dollari in Saildrone, leader mondiale in global leader in maritime autonomous systems. Questa collaborazione strategica fornirà commercially available unmanned surface vehicles (USV). Le aziende collaboreranno con l’obiettivo di realizzare integrazioni, tra cui dimostrazioni entro il 2026”. Stephanie C. Hill, president, Rotary and Mission Systems, Lockheed Martin: “Insieme, stiamo combinando le più sofisticate tecnologie commerciali e di difesa per fornire una soluzione navale in tempi rapidi e su larga scala”. Richard Jenkins, fondatore e CEO di Saildrone: “Negli ultimi 10 anni ci siamo concentrati sull’evoluzione della piattaforma Saildrone, come dimostrato in oltre 2 milioni di miglia nautiche di missioni attive con i clienti. Con la nostra tecnologia comprovata, priva di rischi e pronta per la missione, ora è il momento giusto per potenziare gli USV Saildrone con payload sofisticati”.