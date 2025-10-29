Emirates riduce le unexpected severe turbulence con nuove iniziative

Emirates informa: “Poiché la turbolenza sta diventando una sfida sempre più seria per le compagnie aeree a causa della sua crescente frequenza e intensità, Emirates ha adottato un approccio proattivo basato sui dati per affrontare gli occasionali disagi che può causare, pianificando voli più fluidi.

La compagnia aerea ha adottato proattivamente una strategia diversificata e multilivello, sfruttando molteplici fonti di informazione per fornire dati accurati e in tempo reale sulla turbolenza.

Questo approccio ha contribuito a ridurre gli imprevisti e gravi episodi di turbolenza sui voli della sua rete, grazie a nuove iniziative lanciate lo scorso anno che hanno contribuito a migliorare l’esperienza di bordo per passeggeri ed equipaggio”.

Il Captain Hassan Alhammadi, Divisional Senior Vice President Flight Operations at Emirates, ha dichiarato: “Siamo consapevoli che la turbolenza rimane una sfida costante che non può essere completamente eliminata, ma ci impegniamo a fare tutto il possibile per ridurre al minimo gli imprevisti e gravi episodi di turbolenza, collaborando con partner che condividono la nostra visione di utilizzare tecnologie avanzate e adottare l’intelligenza artificiale per migliorare le operazioni. Sebbene siamo ancora nelle fasi iniziali, stiamo già riscontrando la convalida dei potenziali benefici che questi sistemi possono offrire. Sebbene non possiamo promettere voli senza turbolenze, queste iniziative hanno contribuito a una significativa riduzione degli imprevisti e gravi episodi di turbolenza nell’ultimo anno, contribuendo a rendere i viaggi più sicuri e confortevoli per i nostri clienti. Il nostro approccio multilivello con partner tecnologici e di previsione meteorologica e la partecipazione attiva al programma IATA Turbulence Aware ci consentono inoltre di fornire dati e approfondimenti preziosi al settore dell’aviazione in generale, mentre lavoriamo collettivamente per affrontare questa crescente sfida meteorologica”.

“L’attuale current weather detection setup di Emirates unisce SkyPath, Lido mPilot di Lufthansa Systems e IATA Turbulence Aware in una configurazione complementare, offrendo un’innovazione rivoluzionaria attraverso l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, i dati sulla turbolenza in tempo reale raccolti tramite crowdsourcing e i report dei piloti.

Integrando queste informazioni nella sua electronic flight bag charting application, Emirates fornisce ai suoi piloti visualizzazioni delle turbolenze in tempo reale. Ciò consente un processo decisionale più informato in cockpit, consentendo agli equipaggi di prevedere ed evitare le aree turbolente, migliorando in definitiva il comfort dei passeggeri, la sicurezza operativa e la fuel efficiency”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)