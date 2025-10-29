Textron Aviation Defense annuncia i piani di produzione per il Beechcraft M-346N in caso di aggiudicazione dell’UJTS contract

Textron Aviation Defense informa: “Textron Aviation Defense LLC, una società di Textron Inc., ha annunciato che, in caso di aggiudicazione dell’Undergraduate Jet Training System (UJTS) program contract da parte della U.S. Navy, assemblerà il Beechcraft M-346N presso il suo east campus in Wichita, Kansas, sede storica del brand Beechcraft da quasi un secolo. L’annuncio rafforza l’impegno dell’azienda nel fornire il più avanzato jet integrated training system per la U.S. Navy.

Textron Aviation Defense prevede di investire oltre 38 milioni di dollari per modernizzare oltre 4.600 metri quadrati di spazio produttivo esistente nell’east Wichita campus, se si aggiudicherà il contratto. Si prevede che il programma creerà circa 100 posti di lavoro diretti nella produzione a Wichita, oltre a numerosi posti di lavoro indiretti a supporto della produzione e dell’assemblaggio di aeromobili”.

“Wichita è da tempo il centro di innovazione per Beechcraft e siamo orgogliosi di continuare questa tradizione mentre ci prepariamo a supportare le esigenze di addestramento di nuova generazione della Marina”, ha dichiarato Travis Tyler, president and CEO, Textron Aviation Defense. “Questo annuncio sottolinea la nostra tradizione di 85 anni di supporto al governo degli Stati Uniti con aerei da addestramento provenienti dal cuore degli Stati Uniti”.

“Il Beechcraft M-346N è il fulcro di un low-risk, operationally proven integrated training system, dotato di Live-Virtual-Constructive capabilities ottimizzate per advanced naval training. Con oltre 100 velivoli M-346 prodotti da Leonardo e un decennio di esperienza nell’addestramento di piloti per velivoli di quarta e quinta generazione, l’M-346N offre una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per le esigenze addestrative di nuova generazione.

La U.S. Navy ha emesso diverse Requests for Information in vista di una prevista Request for Proposals per l’UJTS program. Textron Aviation Defense prevede che la Marina annuncerà l’assegnazione del contratto nel gennaio 2027 e ritiene di essere ben posizionata per supportare l’obiettivo di accelerare l’Initial Operational Capability (IOC)”, conclude Textron Aviation Defense.

(Ufficio Stampa Textron Aviation Defense – Photo Credits: Textron Aviation Defense)