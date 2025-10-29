La French Navy diventerà il primo European military operator del Pilatus PC-24

La French Navy diventerà il primo European military operator del PC-24 Super Versatile Jet. La flotta di aeromobili sarà acquistata da Pilatus e data in leasing alla French Navy da Jet Aviation France, in qualità di prime contractor. La consegna del primo dei tre PC-24 è prevista per febbraio 2026.

“Progettato per un’eccezionale flessibilità operativa, il PC-24 è certificato per single-pilot operations, dotato di una standard cargo door ed è approvato per l’uso su piste non asfaltate. Queste caratteristiche rendono il velivolo ideale per un’ampia gamma di missioni governative, tra cui instrument flight rules (IFR) pilot training, transport and liaison tasks. Pilatus fornirà il suo completo CrystalCare support program, garantendo la massima disponibilità e una manutenzione efficiente per la flotta”, afferma Pilatus Aircraft.

“È stato un privilegio collaborare con la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) e Pilatus alla selezione e all’acquisizione della nuova flotta di PC-24 per la Marina francese”, afferma Jeremie Caillet, Jet Aviation president. “Con oltre 55 anni di esperienza nella manutenzione, di cui oltre 35 di collaborazione con flotte governative, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni specificamente studiate per soddisfare le esigenze delle loro singole missioni. Siamo lieti di consolidare il nostro rapporto di lunga data con Pilatus per proporre un programma di acquisizione e manutenzione che soddisfi i requisiti della French Navy sia in termini di velivoli che di manutenzione e preparazione continua della flotta.”

“L’ingresso del PC-24 nell’European military service sottolinea la versatilità del velivolo e si allinea al Pilatus Government Aviation focus di fornire agli operatori statali mission-ready solutions che vanno oltre i tradizionali ruoli di addestramento”, prosegue Pilatus Aircraft.

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation at Pilatus, sottolinea: “Siamo lieti che il PC-24 sia stato scelto per le esigenze operative della Marina francese, a dimostrazione delle sue capacità uniche come piattaforma flessibile e affidabile per le missioni governative. La nostra collaborazione con Jet Aviation è stata esemplare e determinante per il raggiungimento di questo successo e non vediamo l’ora della prima consegna tra pochi mesi”.

“Il PC-24 è il primo business jet al mondo progettato per operare su piste corte e non asfaltate. Il Pilatus Advanced Cockpit Environment (ACE) è dotato di una vasta gamma di funzioni per offrire uno smart cockpit eccezionalmente intuitivo, approvato per single-pilot operation. Il volume della cabina del PC-24 supera persino quello di business jets che costano fino al doppio. L’ultima versione offre anche range and payload capacity migliorati”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)