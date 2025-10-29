Lima Airport ospiterà il più importante incontro mondiale dei leader aeroportuali nel 2026

Airports Council International (ACI) World ha annunciato che Lima Airport ospiterà l’ACI Latin America and the Caribbean (ACI-LAC)/World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) dal 25 al 29 settembre 2026 a Lima, Perù.

“WAGA è il più importante incontro mondiale dei leader aeroportuali. Riunisce dirigenti senior provenienti da tutto l’ecosistema dell’aviazione per promuovere soluzioni in termini di capacità, sicurezza, esperienza dei passeggeri, sostenibilità ed economia aeroportuale.

Si prevede che la regione dell’America Latina e dei Caraibi raggiungerà circa 789 milioni di passeggeri nel 2025 (+4,1% su base annua), trainata dalla forte domanda leisure, dall’espansione delle compagnie aeree low-cost e dalla crescente connettività intraregionale: uno slancio che sottolinea il ruolo di Lima come hub strategico per idee e investimenti”, afferma ACI World.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha dichiarato: “Unire le forze con ACI-LAC e Lima Airport per riunire la comunità aeroportuale globale riflette l’impegno di ACI nel coniugare l’ambizione globale con la forza regionale. L’America Latina e i Caraibi rappresentano una delle frontiere più dinamiche dell’aviazione: infrastrutture intelligenti, viaggi basati sulla biometria e ambiziose iniziative di sostenibilità sono in continua evoluzione, posizionando Lima come un palcoscenico interessante per il futuro”.

Rafael Echevarne, ACI Latin America and the Caribbean Director General, ha dichiarato: “Lima è la porta d’accesso a una delle regioni aeronautiche più dinamiche al mondo. Ospitare il WAGA qui nel 2026 è un riconoscimento del ruolo crescente del Perù nella connettività globale e una celebrazione della leadership dell’America Latina e dei Caraibi nell’innovazione aeroportuale, nella sostenibilità e nell’esperienza dei passeggeri. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al mondo a Lima”.

Juan José Salmón, Lima Airport Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Siamo onorati che Lima sia stata scelta per ospitare il più importante raduno aeroportuale al mondo. Questo riconoscimento riflette l’impegno congiunto del Paese, del concessionario e di tutti gli stakeholder dell’ecosistema aeronautico peruviano per fare del Jorge Chávez un punto di riferimento internazionale per l’eccellenza. Lima è pronta ad accogliere il mondo, non solo come hub di connettività, ma come simbolo di efficienza, innovazione e collaborazione che plasmano il futuro dell’aviazione in America Latina”.

La scelta di Lima come prossima sede è stata annunciata durante l’Assemblea di quest’anno a Toronto.

(Ufficio Stampa ACI World)