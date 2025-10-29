LATAM Cargo Group premiata come “Compagnia Aerea Cargo dell’Anno 2025” per la sua leadership internazionale

LATAM Cargo Group e le sue controllate state premiate come “Compagnia aerea cargo dell’anno 2025” dalla rivista specializzata britannica Air Cargo News, punto di riferimento mondiale nel settore.

“Con questo riconoscimento, LATAM Airlines diventa l’unica compagnia sudamericana premiata in tutte le categorie, confermando la propria posizione di leader del trasporto aereo cargo nella regione.

Il premio, assegnato durante la cerimonia annuale che si è tenuta a Londra, riconosce le compagnie aeree che si sono distinte per prestazioni operative, innovazione, servizio al cliente e contributo allo sviluppo dell’industria cargo aerea”, afferma LATAM Airlines.

“Questo riconoscimento testimonia la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e l’impegno dei nostri team. In LATAM Airlines, l’eccellenza si costruisce ogni giorno: mettiamo in discussione lo status quo e promuoviamo l’innovazione in tutto ciò che facciamo. Continueremo a lavorare per crescere insieme ai nostri clienti, rafforzando la nostra rete, affidabilità ed efficienza, offrendo soluzioni che promuovono lo sviluppo dei mercati che serviamo”, ha dichiarato Andrés Bianchi, CEO di LATAM Cargo Group.

“LATAM Airlines è stata particolarmente apprezzata per i risultati conseguiti nell’ultimo anno, tra cui una significativa espansione della flotta che ha raggiunto un totale di 20 Boeing 767 cargo, con un aumento del 70% della capacità di trasporto rispetto al 2019. Il gruppo ha inoltre modernizzato i principali hub cargo di Miami, Santiago, Medellín e Quito, migliorando efficienza operativa, sicurezza e sostenibilità.

Nel corso dell’ultimo anno, LATAM Cargo Group e le sue controllate hanno raggiunto livelli record di connettività tra Sud America ed Europa, consolidando la loro posizione di principale operatore tra i due continenti, con 15 voli settimanali. Il gruppo ha inoltre rafforzato la propria leadership sulle rotte tra Nord e Sud America, offrendo ai clienti la rete di destinazioni più ampia della regione, con tempi di consegna più rapidi e affidabili. Allo stesso tempo, LATAM Airlines ha mantenuto prestazioni stabili nei mercati cargo domestici di Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù, confermando il proprio impegno costante verso le comunità servite.

LATAM Cargo Group e le sue controllate hanno registrato ricavi per 1,67 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi fino a giugno 2025. Questa solida performance finanziaria rafforza la sua leadership nel trasporto aereo merci da, verso e all’interno del Sud America.

Inoltre, le filiali cargo hanno registrato una crescita sostenuta del loro indice di soddisfazione dei clienti (NPS), che riflette il costante impegno volto a migliorare l’esperienza di tutti i loro clienti e la loro attenzione nell’offrire un servizio più affidabile, efficiente e orientato al cliente”, conclude LATAM Airlines.

