Wizz Air registra la migliore estate di sempre con aggiornamento sul piano di trasformazione “Customer First Compass”

Wizz Air ha condiviso un aggiornamento sui progressi dei primi sei mesi del suo piano di trasformazione da 14 miliardi di euro, denominato “Customer First Compass”, un quadro che pone i clienti al centro di ogni aspetto delle operazioni della compagnia aerea.

“Durante questo periodo, Wizz Air ha mostrato un significativo cambio di passo nel modo in cui serve i suoi clienti, registrando un miglioramento del 10% nella soddisfazione complessiva della clientela.

Questo traguardo arriva mentre Wizz Air riporta la sua migliore estate di sempre, con la puntualità migliorata di quasi il 22%. La compagnia aerea ha anche raggiunto un tasso medio di completamento dei voli del 99,5%, nonostante abbia operato il 7% in più di voli rispetto al 2024, toccando le 1.000 rotte giornaliere nel picco estivo. Questo progresso è il risultato del continuo investimento in tutta la compagnia aerea, che sta sfruttando nuove tecnologie e l’IA nel suo centro di controllo delle operazioni, nella cabina di pilotaggio e nel servizio clienti per ottimizzare le operazioni e garantire un rapido processo decisionale durante i periodi di interruzione.

Ciò è stato supportato da sforzi potenziati a terra, con la compagnia aerea che ha impiegato assistenti aggiuntivi negli aeroporti più trafficati per supportare i passeggeri e garantire tempi di turnaround efficienti, che hanno visto un miglioramento del 34% in questi sei mesi”, afferma Wizz Air.

“Nell’ambito degli investimenti, Wizz Air ha continuato ad ampliare la sua flotta e a novembre raggiungerà il traguardo di 250 aeromobili.

Parallelamente a questa espansione, Wizz Air ha continuato a investire in tecnologie che aiutano a bilanciare la crescita con i suoi obiettivi di emissioni. Con un’età media di 4,6 anni, Wizz Air gestisce una delle flotte più giovani del settore e vanta una delle intensità di emissioni per passeggero-chilometro più basse tra le compagnie aeree in Europa.

Oltre il 70% della flotta della compagnia aerea è composto dai modelli Airbus A321neo di ultima generazione, che consentono un consumo di carburante migliore del 20% rispetto ai modelli più vecchi, emissioni più basse e meno rumore. Pertanto, la compagnia aerea sta facendo buoni progressi sulla sua Tabella di Marcia per Zero Emissioni Nette e rimane in linea con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Negli ultimi sei mesi, Wizz Air ha aperto nuove basi in località come Bucarest Baneasa, Bratislava, Varsavia Modlin, Yerevan, Podgorica e ha lanciato 250 nuove rotte.

La compagnia aerea ha anche migliorato il modo in cui comunica con i passeggeri, rinnovando il suo Help Centre, introducendo nuove funzionalità come “My Journey” e potenziando il suo Chatbot IA Amelia per garantire che i clienti rimangano informati sulle loro prenotazioni. Di conseguenza, la compagnia aerea ha registrato un miglioramento del 5%su base annua nella gestione delle interruzioni”, prosegue Wizz Air.

“Wizz Air ha anche annunciato una terza ondata di abbonamenti per il suo programma “All You Can Fly” al costo di €499 all’anno. Saranno disponibili 10.000 abbonamenti per l’acquisto in 34 Paesi, consentendo ai clienti di effettuare un numero illimitato di voli sulla rete della compagnia aerea a un prezzo annuale fisso, con una tariffa di prenotazione ricorrente per il biglietto di €9,997.

Il lancio della terza fase segue la straordinaria domanda per l’abbonamento registrata finora. Dal suo lancio lo scorso anno, gli abbonati hanno volato in media nove volte all’anno ciascuno”, continua Wizz Air.

Parlando in occasione di un evento esclusivo a Londra, il Senior Chief Commercial and Operations Officer, Michael Delehant, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi delle nostre performance dal lancio di Customer First. Nonostante un contesto economico difficile in cui la maggior parte dei prezzi è in aumento, abbiamo continuato a offrire opzioni di viaggio a prezzi accessibili, dando ai clienti l’opportunità di viaggiare al costo di un paio di sneakers.

Questo riflette la nostra ambizione di ridefinire il significato di viaggio a basso costo. Crediamo che i prezzi accessibili debbano essere accompagnati da operazioni e servizio clienti di alta qualità, e stiamo mantenendo la promessa. Questa è stata la nostra migliore estate di sempre, con miglioramenti significativi in puntualità, completamento dei voli e tempi di turnaround, il tutto raggiungendo il traguardo di 1.000 voli al giorno.

Non stiamo solo apportando miglioramenti; stiamo andando oltre ed espandendo la nostra offerta per i clienti. Negli ultimi sei mesi abbiamo introdotto 250 nuove rotte e lanciato una serie di nuovi entusiasmanti prodotti che stanno già rivoluzionando l’esperienza del cliente. Mentre ci imbarchiamo nella prossima fase di questo percorso, continueremo a innovare e a scoprire nuovi modi per fornire la migliore esperienza di volo possibile”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)